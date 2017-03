Avaloq vereinbart Partnerschaft mit Warburg Pincus um Wachstum zu beschleunigen

-- Warburg Pincus erwirbt ~35% der Anteile an Avaloq-- Transaktion bewertet Avaloq mit mehr als 1 Milliarde CHFZürich, Schweiz (ots/PRNewswire) - Die Avaloq Gruppe, eininternationales Fintech-Unternehmen und führender Anbieterintegrierter und umfassender Banking-Lösungen, ist eine Vereinbarungmit Warburg Pincus eingegangen: Das auf Wachstumsinvestitionenspezialisierte globale Private-Equity-Unternehmen wird vonbestehenden Aktionären einen Anteil von ~35% an Avaloq übernehmen.Die Transaktion bemisst den Unternehmenswert von Avaloq mit mehr als1 Milliarde CHF. Finanzielle Details werden nicht bekannt gegeben.Die Vereinbarung beinhaltet eine Partnerschaft zwischen WarburgPincus und der in der Schweiz ansässigen Avaloq Gruppe, um derenlangfristige internationale Wachstums- und Wertschöpfungsstrategie zubeschleunigen. Avaloq zählt weltweit Banken und Vermögensverwalter zuihren Kunden und hat sich in den letzten Jahren erfolgreich von einemreinen Software-Unternehmen zu einem Anbieter integrierterDienstleistungen gewandelt. Mit der heute angekündigtenNeuausrichtung der Eigentümerstruktur setzt Avaloq auf einenerfahrenen Partner, um die nächste Wachstums- und Wertschöpfungsphasevoranzutreiben. Der geplante zeitliche Horizont der Beteiligung vonWarburg Pincus beträgt 7 Jahre.Warburg Pincus ist ein führender Investor in den BereichenFinanzdienstleistungen und Fintech und hat in diesen Sektoren bereitsmehr als 10 Milliarden USD in über 90 Unternehmen (darunter fast 20Banken) investiert. Dazu zählen AllFunds Bank, Arch Capital, ChinaHuarong Asset Management, FIS/Metavante, HDFC, Interactive DataCorporation, Mellon Bank, Network International, Elavon, SterlingFinancial Corp, Santander Consumer USA, Wall Street Systems, WebsterBank und viele weitere namhafte Unternehmen.Gemeinsame Vision für weiteres WachstumAvaloq und Warburg Pincus gehen davon aus, dass sich der Markt, inwelchem Avaloq tätig ist, weiter erheblich vergrössern wird. Dies istauf die steigende Nachfrage nach Digital-Banking-, Outsourcing- undSoftware-as-a-Service-Lösungen sowie auf die Weiterentwicklung desdigitalen Ökosystems zurückzuführen. Die Partner wollen gemeinsamdafür sorgen, dass die Avaloq Gruppe auf der Grundlage vonKundenfokus und Spitzentechnologie ihre führende Position alsAnbieter von Dienstleistungen für Banken und Vermögensverwalterweiter ausbaut. Die Transaktion ist für Avaloq der erste Schritt hinzu einem möglichen Börsengang in den kommenden Jahren.Als Teil der Vereinbarung wird der Gründer und Chief ExecutiveOfficer von Avaloq, Francisco Fernandez, auch die Rolle desVerwaltungsratspräsidenten übernehmen. Jürg Hunziker nimmt dieFunktion des stellvertretenden CEOs und Group Chief Markets Officers(CMO) ein.Gleichzeitig mit der Transaktion schafft Avaloq ein EuropeanAdvisory Board, das die strategischen Initiativen und das weitereWachstum des Unternehmens unterstützen wird. Das European AdvisoryBoard umfasst Jacques Aigrain, früherer Chief Executive Officer vonSwiss Re und Verwaltungsratspräsident von LCH.Clearnet, StefanoBoccadoro, früherer General Manager der Cassa Lombarda Bank ChiefExecutive Officer von Santander Italien und, Stefan Krause, frühererChief Financial Officer der Deutschen Bank und von BMW und JavierMarin, früherer Chief Executive Officer von Banco Santander.Francisco Fernandez: "Ich freue mich sehr, Warburg Pincus alsAnteilseigner von Avaloq willkommen zu heissen. Gemeinsam mit demneuen Aktionär werden wir unser Wachstum weiter beschleunigen.Warburg Pincus ist global präsent, insbesondere in den USA und inEuropa, und hat jahrelange Erfahrung in Asien. Zudem bringt sieumfangreiche Erfahrung im Finanz- und Softwarebereich mit und verfügtunter Banken und Vermögensverwaltern über ein grosses Netzwerk. Damitwird Warburg Pincus für uns in der nächsten Wachstumsphase und derweiteren geografischen Expansion äusserst wertvoll sein.Mitarbeitende und Management von Avaloq sowie der heutigeVerwaltungsrat werden bei den Anteilen und bei der Governance in derMehrheit bleiben. Gleichzeitig werden wir von Warburg Pincus'Expertise auf unserem weiteren Weg hin zur Kapitalmarktfähigkeitprofitieren."Daniel Zilberman, Managing Director und Head of Europe bei WarburgPincus: "Mit ihrem Fokus auf Innovation hat Avaloq eine einzigartigeAusgangslage, um von der steigenden Nachfrage nach hochmodernerSoftware und nach Outsourcing-Dienstleistungen für dieFinanzindustrie zu profitieren. Wir freuen uns auf die Partnerschaftmit Francisco Fernandez, Jürg Hunziker und dem gesamten talentiertenAvaloq-Team, das wir nun in dieser neuen, spannenden Phase desweiteren Wachstums begleiten."TransaktionsbedingungenIm Rahmen der Transaktion wird eine Tochtergesellschaft vonWarburg Pincus einen Anteil von ~35% an Avaloq von Gründern,Management und Mitarbeitenden des Unternehmens erwerben. FranciscoFernandez wird einen Anteil von ~28% beibehalten. Management undMitarbeitende behalten weitere ~27% bei. Die Anteile von RaiffeisenSchweiz werden durch die Transaktion nicht berührt. Die Transaktionbemisst den Unternehmenswert von Avaloq mit über 1 Milliarde CHF.Finanzielle Details werden nicht bekanntgegeben.Der Abschluss der Transaktion findet voraussichtlich im zweitenQuartal 2017 statt. Auf diesen Zeitpunkt nominiert Warburg Pincuszwei Personen als neue Mitglieder des Verwaltungsrates von Avaloq.Adarsh Sarma, Managing Director bei Warburg Pincus: "Avaloqverfügt über führende Technologie in der Branche. Dies ist dieGrundlage für künftiges Wachstum in ihrem KerngeschäftVermögens­verwaltung und Private Banking sowie im breiterenRetailbanken- und Geschäftsbanken-Sektor. In der Partnerschaft mitAvaloq stützen wir uns auf unsere weitreichende Erfahrung im Finanz-und im Softwarebereich, um das Wachstum des Unternehmens zubeschleunigen."Jürg Hunziker, stellvertretender CEO und Group CMO von Avaloq:"Der Technologie- und Dienstleistungsmarkt in der Finanzindustriewächst schnell, und daraus ergeben sich enorme Möglichkeiten fürunser Geschäftswachstum. Ich freue mich darauf, Avaloqsinternationales Wachstum weiter voranzubringen. Bei der Auswahlmöglicher Partner, die uns in unserer Wachstumsstrategieunterstützen, war uns die Unternehmenskultur besonders wichtig, undWarburg Pincus passt hervorragend zu unseren Werten. Mit WarburgPincus können wir auch in Zukunft die besteDigital-Banking-Technologie und innovative Dienstleistungen anbieten.Dank unseren sehr loyalen Kunden und dem Einsatz unsererMitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben wir eine führendeMarktposition erreicht und sind nun bereit für den nächsten Schritt."Starke finanzielle BasisDie Transaktion folgt auf die ausgezeichneten Geschäftsergebnisse1von Avaloq im Jahr 2016. Das Unternehmen generierte Umsatz in Höhevon 533 Millionen CHF, eine Steigerung von 10% gegenüber 485Millionen CHF im Vorjahr. Das Ergebnis vor Steuern, Zinsen undAbschreibun­gen (EBITDA) stieg um 41% auf 82 Millionen CHF, gegenüber58 Millionen CHF im Jahr 2015. Die EBITDA-Marge verbesserte sich um3,4 Punkte auf 15,4%. Avaloq verzeichnete hohe Geldflüsse mit einerim Jahresvergleich um 100% auf 62 Millionen CHF gesteigertenNettoliquidität aus den laufenden Geschäftsaktivitäten und einem um8% auf 63 Millionen CHF erhöhten Kassenbestand. 1Die Ergebnisseunterliegen der Schlussrevision.MedieninformationenDie neuesten Medienmitteilungen sind unter folgendem Linkabrufbar: https://www.avaloq.com/nc/about-us/news/Ansprechpartner MedienAvaloq Gruppe Warburg PincusAndreas Petrosino Sarah GestetnerCorporate Communications Manager Director, CommunicationsAllmendstrasse 140 Almack House, 28 King StreetCH-8027 Zürich London, SW1Y 6QW, UKTelefon: +41 58 316 26 86 Telefon: +44 20 7306 0377andreas.petrosino@avaloq.com sarah.gestetner@warburgpincus.comÜber Warburg PincusWarburg Pincus LLC ist ein führendes, weltweit tätigesPrivate-Equity-Unternehmen mit Fokus auf Wachstumsfinanzierung. DasUnternehmen verwaltet über 44 Milliarden US-Dollar. Das Portfolio derFirma umfasst mehr als 140 Unternehmen und ist breit überInvestitionsphasen, Sektoren und Regionen diversifiziert. WarburgPincus ist ein erfahrener Partner für Management-Teams, dieerfolgreiche und nachhaltige Unternehmen aufbauen wollen. WarburgPincus wurde 1966 gegründet und hat seitdem 16 Private-Equity-Fondsaufgelegt, die über 60 Milliarden US-Dollar in mehr als 780Unternehmen in über 40 Ländern investiert haben.Warburg Pincus ist ein führender Investor in den BereichenFinanzdienstleistungen und Fintech und hat in diesen Sektoren bereitsmehr als 10 Milliarden USD in über 90 Unternehmen (darunter fast 20Banken) investiert. Dazu zählen AllFunds Bank, Arch Capital, ChinaHuarong Asset Management, FIS/Metavante, HDFC, Interactive DataCorporation, Mellon Bank, Network International, Elavon, SterlingFinancial Corp, Santander Consumer USA, Wall Street Systems, WebsterBank und viele weitere namhafte Unternehmen. Sitz des Unternehmensist New York mit Niederlassungen in Amsterdam, Hong Kong, London,Luxemburg, Mauritius, Mumbai, Peking, San Francisco, São Paulo,Shanghai und Singapur. Weitere Informationen finden Sie unterwww.warburgpincus.com.Über Avaloq: Essential for BankingDie Avaloq Gruppe ist ein international führendesFintech-Unternehmen. Mit seiner Gesamtbankenlösung, der AvaloqBanking Suite, und seinem internationalen Netzwerk von BPO-Zentrenbietet Avaloq weltweit vertrauenswürdiges und effizientes Banking mitbesonderer Benutzerfreundlichkeit an.Mit seinen integrierten BPO-Dienstleistungen ist Avaloq dereinzige unabhängige Anbieter im Finanzbereich, der seine Softwaresowohl selbst entwickelt als auch betreibt.Das wachsende Ökosystem von Avaloq umfasst:- mehr als 2000 Mitarbeitende (Vollzeitäquivalent) aus 66 Nationen- drei F&E-Zentren in Zürich, Edinburgh und Manila sowie dreiBPO-Zentren in Lugano, Singapur und Berlin- mehr als 500 Drittentwickler, die gemeinsam mit Avaloq Innovationenschaffen- 155 Finanzinstitute und Vermögensverwalter aus den wichtigstenFinanzzentren der Welt, die die Technologie von Avaloq gewählthaben, um Vermögenswerte von total über 4000 Milliarden CHF zuverwalten- 270 Raiffeisen-Banken in der Schweiz, die Dienstleistungen vonARIZON in Anspruch nehmen, einem Joint Venture von RaiffeisenSchweiz und Avaloq mit über 300 MitarbeitendenDas Unternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz hat Niederlassungenin Berlin, Edinburgh, Frankfurt, Hongkong, Leipzig, London, Lugano,Luxemburg, Madrid, Manila, Nyon, Paris, Singapur, Sydney und Zürich.Weitere Informationen auf www.avaloq.com.Original-Content von: Avaloq, übermittelt durch news aktuell