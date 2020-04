Avalara: Fakten, Fakten, Fakten!

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

Avalara, ein Unternehmen aus dem Markt "Anwendungssoftware", notiert aktuell (Stand 11:24 Uhr) mit 73.82 USD beinahe gleich (+0.14 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

Wie Avalara derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 6 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Avalara wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An sechs Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es jedoch vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Avalara auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Avalara erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 13,89 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche sind im Durchschnitt um 22,56 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -8,67 Prozent im Branchenvergleich für Avalara bedeutet. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 14,56 Prozent im letzten Jahr. Avalara lag 0,67 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Sektorvergleich und die Unterperformance im Branchenvergleich führt zu einem "Hold"-Rating in dieser Kategorie.

3. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Avalara konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Sell". Bei der Kommunikationsfrequenz konnte eine leichte Reduktion registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde weniger über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Avalara auf dieser Stufe daher eine "Sell"-Rating.