Avails Medical stellt eQuant vor, ein neuartiges IVD, dessen Entwicklung eine schnelle, standardisierte Inokulumerzeugung direkt aus einer positiven Blutkultur ermöglichen soll

Das Produkt lässt sich in nicht-schnellen kommerziellenAST-Systemen (Antibiotika-Suszeptibilitätstest) integrieren undverkürzt den Prozess erheblichMenlo Park, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Avails Medical, Inc.(www.availsmedical.com), ein In-vitro Diagnostikunternehmen mit demSchwerpunkt auf Verkürzung der Zeit für genaue Therapieentscheidungenbei septischen Patienten, stellt mit eQuant sein erstes Produkt aufdem 29. Europäischen Kongress für klinische Mikrobiologie undInfektionskrankheiten (ECCMID 2019) vor.eQuant schließt die Lücke zwischen schnellenIdentifikationsmethoden (ID) und herkömmlichen AST-Systemen, indem esein standardisiertes Inokulum (McFarland) direkt aus einer positivenBlutkultur in nur einer Stunde bereitstellt. Der McFarland-Standardist in jedem herkömmlichen AST erforderlich, um genaue Ergebnisse zugewährleisten. eQuant hat sich den Begriff "DON'T WAIT FOR THE PLATE"gesichert, da es die zeitaufwändigen Subkulturen eliminieren soll,die für den aktuellen McFarland-Standardvorbereitungsprozesserforderlich sind. eQuant befindet sich in einem fortgeschrittenemEntwicklungsstadium und hat bereits 96 % Korrelation zuGoldstandard-Methoden gezeigt. eQuant könnte jedes nicht-schnelleskommerzielles AST-System direkt in eine schnelle AST-Lösungverwandeln. Es soll dass erste Produkt auf dem Markt sein, das einautomatisiertes, standardisiertes Inokulum direkt aus positiverBlutkultur bereitstellen kann.Avails Medical stellt am Stand #1.111 aus.Informationen zu Avails MedicalAvails Medical, Inc. wurde 2013 von Absolventen der StanfordUniversity gegründet, um Antibiotikaresistenzen - eine der größtenglobalen Gesundheitsgefahren - zu bekämpfen. Die Technologieplattformwurde entwickelt, um die Zeit, die notwendig ist, um zuverlässigeAntibiotika-Suszeptibilitäten, die für genaue Therapieentscheidungenwichtig sind, erheblich zu verkürzen. Die elektronischeBiosensortechnologie von Avails wurde entwickelt, um die Genauigkeitbei der Quantifizierung von Krankheitserregern und derAntibiotika-Suszeptibilitätstest direkt aus menschlichen Proben zuverbessern und die groben, zeitaufwändigen Verfahren der Subkulturenüberflüssig zu machen.