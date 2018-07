Avadel: Sie dürfen gespannt sein!

Für die Aktie Avadel stehen per 20.07.2018 6,82 USD zu Buche. Avadel zählt zum Segment "Arzneimittel".Die Aussichten für Avadel haben wir anhand 6 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Health Care") liegt Avadel mit einer Rendite von -34,94 Prozent mehr als 55 Prozent darunter. Die "Biotech & Pharma"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 23,36 Prozent. Auch hier liegt Avadel mit 58,31 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

Weiterlesen...