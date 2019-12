München (ots) - Ganze 28 Wochen hielt sich Ava Max mit ihrem Erfolgshit "Sweetbut Psycho" in den deutschen Single-Charts, kletterte auf Platz 1 und erreichtePlatin-Status. Von Rolling Stone zu den "Artist You Need to Know" gezählt, wurdeAva Max bereits große mediale Aufmerksamkeit zuteil, für ihren eigenwilligenStil wird sie auch mit Lady Gaga, Sia und Pink verglichen. Ihr TV-Debüt feiertedie aufstrebende Popkünstlerin Anfang des Jahres in US-Shows von James Cordenund Ellen DeGeneres. Ab sofort sorgt Ava Max bei RTLZWEI in Trailern undWerbetrennern für richtig guten Sound.In den kommenden drei Monaten ist Ava Max bei RTLZWEI on air und transportiertdas neue Design des Senders. In einem 50-sekündigen Image-Trailer, Werbetrennernund Promoblock-Closern performt sie ihren aktuellen Song "Torn" und einenweiteren Titel. In einem weißen Raum, der in einen Tunnel aus blauen Lichtröhrenmorpht, ensteht die Atmosphäre eines coolen Industrie-Lofts, in dem Ava Maxinszeniert wird.Carlos Zamorano, Chief Marketing & Communications Officer RTLZWEI: "Mit ihrerkraftvollen Stimme und ihrem ausgesprägten Sinn für Top-Fashion versteht es AvaMax, sich in ihrem ganz eigenen Look and Feel zu inszenieren. Die erfolgreicheNewcomerin passt damit ganz hervorragend zu RTLZWEI als junge und moderne Marke- und zu unserem aktuellen Re-Design, das geradlinig, hell und offen denAnsprüchen aller Kommunikationskanäle gerecht wird."Ivo Bacic, Head of Media Cooperations Warner Music Central Europe: "Das neueDesign von RTLZWEI spiegelt perfekt das Look and Feel von Ava Maxwider....schrill, bunt und eigenwillig. Diese Kampagne ist einfach ein perfectmatch."Über RTLZWEI:Überraschend, unangepasst, optimistisch und ganz nah dran: Das ist RTLZWEI. Hiererleben die Zuschauer das Leben in all seinen Facetten. RTLZWEI ist derdeutschsprachige Reality-Sender Nr. 1: Dokumentationen, Reportagen undDoku-Soaps zeigen faszinierende Menschen und bewegende Schicksale. Die "RTLZWEINews" bieten junge Nachrichten. Darüber hinaus unterhält der Sender mitunverwechselbaren Shows und den besten Serien und Spielfilmen. Das MünchenerMedienunternehmen spricht sein Publikum auf Augenhöhe an - überall, zu jederZeit und auf allen relevanten Plattformen und Endgeräten.Pressekontakt:RTLZWEIUnternehmenskommunikationSusanne Raidt089 - 64185 6902susanne.raidt@rtl2.dehttp://info.rtl2.dehttp://blog.rtl2.dehttp://twitter.com/rtl2corporatehttp://de.linkedin.com/company/rtl2-fernsehen-gmbh-&-co.-kgWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6605/4463649OTS: RTLZWEIOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuell