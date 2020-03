AvaTrade stellt bestmögliche mobile Tradinglösung bereit

Dublin (ots/PRNewswire) - Die Kunden von AvaTrade können jetzt auf AvaOptions traden - einer neuen, erweiterten Plattform, welche die Bereiche Devisen- und Optionshandel sowie vieles mehr miteinander vereint.In solch turbulenten Zeiten wie diesen hält AvaTrade, (http://www.avatrade.de/) ein führender preisgekrönter CFD-Broker, nicht nur seinen Geschäftsbetrieb wie gewohnt aufrecht. Speziell die Einführung der wohl neuesten, innovativsten und benutzerfreundlichsten mobilen Tradinglösungen stellt hier einen Schritt dar, auf den man schon lange innerhalb der Branche gewartet hatte - eine Lösung, die speziell auf die Belange der Devisen- und Optionshändler konzipiert worden ist.AvaOptions Mobile ist eine fortschrittliche neue Plattform, welche die Bereiche Devisen- und Optionshandel, Risikomanagement, Handelssignale, benutzerdefinierte Diagramme, einen Wirtschaftskalender und vieles mehr miteinander vereint. Die Plattform ist intuitiv und informativ und enthält einen integrierten Strategieleitfaden für mehr als ein Dutzend Optionsstrategien, die mit wenigen Klicks ausgeführt werden können; zudem besitzt sie eine patentierte GUI, die das Risiko und den Gewinn einer Transaktion im Kontext der Vergangenheit und zukünftiger potenzieller Ergebnisse aufzeigt."Der Optionshandel ist noch nie so einfach gewesen; und das Handeln mit Devisen gestaltet sich absolut geradlinig", sagt Dáire Ferguson, CEO von AvaTrade. " Wir sind der Auffassung, dass unsere Trader nur das Beste verdienen. Mit dieser erstklassigen und hochmodernen mobilen App werden wir diesen auch weiterhin zahlreiche neue innovative Technologien und Plattformen bereitstellen können."Weitere Informationen zu AvaOptions finden Sie unter http://www.avatrade.de/ oder suchen Sie in Google Play und dem Apple App Store einfach nach AvaOptions.Über AvaTradeAvaTrade, ein regulierter, preisgekrönter Forex- und CFD-Broker, wurde im Jahr 2006 gegründet und bietet über 1000 Finanzinstrumente an, zusätzlich zu seinen führenden Trading-Plattformen, einschließlich einer hochmodernen mobilen App, AvaTradeGo. Kunden profitieren von persönlichen Kundenbetreuern, umfassendem Schulungsmaterial und einem mehrsprachigen Kundenservice. AvaTrade ist für Trader jeden Niveaus konzipiert und gewährleistet darüber hinaus sicheres Trading mit fortschrittlicher Verschlüsselung und vollständig segregierten Konten. AvaTrade unterliegt der Regulierung von neun Jurisdiktionen und wurde kürzlich von einer der weltweit führenden Wirtschaftspublikationen - The European - mit dem Most Regulated Broker Award 2020 ausgezeichnet.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1083911/AvaTrade_Logo.jpgPressekontakt:Orly Garini-DilMarcom Direktorin+1 646 335 0738 (Ext. 2125)O.Garini-Dil@avatrade.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/127471/4556122OTS: AvaTradeOriginal-Content von: AvaTrade, übermittelt durch news aktuell