AvaTrade stellt AvaTradeGO vor - die innovative Trading App

Dublin (ots/PRNewswire) -AvaTrade (http://www.avatrade.de/), der führende Forex- undCFD-Broker, bringt AvaTradeGO heraus, eine neue MT4 basierte TradingApp. Die App bietet Konten mit flexiblen und fixen Spreads sowie einDemokonto ohne Registrierung an. Die neue App ist für Android und iOSNutzer verfügbar.AvaTradeGO hat eine frische & nutzerfreundlicheBenutzeroberfläche, die sowohl neue als auch erfahrene Traderanspricht. AvaTradeGO ist einzigartig, indem sie inEchtzeit-Trading-Einblicke von Tradern sammelt und diese an Nutzerals Push-Benachrichtigungen bei ausgewählten Instrumenten als LiveSocial Trends versendet. Diese Funktion gibt dem Trader einenumfassenden Blick auf die Märkte in Echtzeit. Dies hilft ihm, dierichtige Entscheidung zur richtigen Zeit zu treffen."Wir hatten vor allem das Ziel, eine App zu entwickeln, die an derSpitze der Industrie heraussticht, eine App, die nicht nur eineTrading App, sondern DIE Trading App ist," erklärt Herr DáireFerguson, Geschäftsführer von AvaTrade. "Während des gesamtenPlanungs- und Entwicklungsprozesses stand für uns stets der Trader imMittelpunkt, wir wollten seine Trading-Erfahrung mit AvaTradeGO nichtnur gut, sondern wirklich großartig machen. Wenn ich mir das Ergebnisanschaue, habe ich das Gefühl, dass wir es geschafft haben. Natürlichwerden wir die Funktionen noch weiter entwickeln & die App nochbesser machen."Lesen Sie mehr über AvaTrade unterhttp://www.avatrade.de/trading-platforms/avatradegoÜber AvaTradeAvaTrade, der führende Forex- und CFD-Broker wurde 2006 gegründetund bietet über 250 Finanzinstrumente, Top-Handelsplattformen undeine neue, fortschrittliche mobile App, AvaTradeGO an. Kundenerhalten einen eigenen Account-Manager und einen 24 StundenLive-Kundenservice in 15 Sprachen. AvaTrade passt zu Tradern aufallen Levels und bietet sicheres Trading mit fortschrittlichenVerschlüsselungen und getrennt geführten Konten. AvaTrade ist in derEU, Japan, Australien, Südafrika und den Britischen Jungferninseln(BVI) vollständig reguliert.Pressekontakt:Orly Garini-DilMarcom Direktor+1-646-335-0738 (Durchwahl 2125)O.Garini-Dil@avatrade.comOriginal-Content von: AvaTrade, übermittelt durch news aktuell