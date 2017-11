AvaTrade fügt seinem Portfolio neue Kryptowährungen hinzu und ermöglicht 24/7 Trading

Dublin (ots/PRNewswire) -AvaTrade (http://www.avatrade.de/), der führende Forex- undCFD-Broker, hat einen weiteren Schritt unternommen, den Markt desKryptowährungshandels zu dominieren und ermöglicht seinen Kunden, nunauch am Wochenende Kryptowährungen zu traden, während die anderenMärkte geschlossen sind. Mit der Hinzufügung von Monero und NEO zuseinem bereits reichen Portfolio stellt AvaTrade seinen Kunden nunalle führenden Kryptowährungen zur Verfügung.Das ist die vierte Erweiterung des Kryptoportfolios von AvaTradeseit Januar 2017, inklusive neuer Münzen und der Verlängerung derHandelszeiten auf volle 24/7. Die Verbesserungen erlauben Tradern,von einem wachsenden und lukrativen Markt zu profitieren - einemMarkt, der 2017 um 1000% gewachsen ist und es weiterhin tut. DerHandel von Kryptowährungen 24/7, mit der Möglichkeit, sowohlPositionen zu eröffnen als auch zu schließen, gibt Tradern vonAvaTrade einen Vorteil gegenüber anderen Tradern sowie dieeinzigartige Gelegenheit, an einem Non-Stop-Markt teilzunehmen, beidem eine hohe Volatilität für ständig neue Trading-Gelegenheitensorgt."Wir haben bereits 2016 das großartige Potential des Kryptomarktserkannt und entschieden uns, diesen als einen unserer Expansionszieleanzunehmen", sagte Dáire Ferguson, der Geschäftsführer von AvaTrade."Wir suchen ständig nach Möglichkeiten, unser Produktangebot zuverbessern und unseren Kunden die Möglichkeit zu geben, jederzeit inden Märkten aktiv zu sein - was jetzt auch am Wochenende möglich ist,da wir sehen, dass immer mehr Kunden diese Kryptowährungen traden.Lesen Sie mehr über AvaTrade beihttp://www.avatrade.de/forex/cryptocurrenciesÜber AvaTradeAvaTrade, der führende Forex- und CFD-Broker wurde 2006 gegründetund bietet über 250 Finanzinstrumente, Top-Handelsplattformen undeine neue, fortschrittliche mobile App, AvaTradeGO. Kunden erhalteneinen eigenen Account-Manager und einen 24-Stunden-Live-Kundenservicein 15 Sprachen. AvaTrade ist für Trader auf allen Levels geeignet undbietet sicheres Trading mit fortschrittlichen Verschlüsselungen undgetrennt geführten Konten. AvaTrade ist in der EU, Japan, Australien,Südafrika und den Britischen Jungferninseln (BVI) vollständigreguliert.Pressekontakt:Orly Garini-DilMarcom Direktor+1-646-335-0738 (Durchwahl 2125)O.Garini-Dil@avatrade.comOriginal-Content von: AvaTrade, übermittelt durch news aktuell