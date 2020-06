AvaTrade erweitert seine globale Präsenz mit neuem Büro in Polen

Dublin (ots/PRNewswire) - - Der Privatkunden-Broker AvaTrade eröffnet sein elftes Büro in Polen und bietet engagierten Kundensupport und Schulungen in polnischer Sprache unter lokaler RegulierungAvaTrade, ein preisgekrönter Forex- und CFD-Broker, hat die Eröffnung seines neuesten Büros in Warschau, Polen, bekanntgegeben. Dieser Standort ergänzt die wachsende internationale Präsenz von AvaTrade, unter anderem mit Büros in Dublin, Mailand, Tokio und Sydney, und ist ein bedeutender Schritt vorwärts im Hinblick auf das Ziel des Brokers, den Bedürfnissen internationaler Trader gerecht zu werden.Die Einrichtung des neuen Büros, das einer weiteren kürzlich eröffneten Niederlassung in Abu Dhabi folgt, bedeutet, dass polnische Kunden von AvaTrade in den Genuss einer lokal abgestimmten Tradingerfahrung kommen werden - mit verbesserter Kundenbetreuung und Schulung in ihrer Muttersprache und unter lokaler Regulierung. Das neue Büro wird von Niederlassungsleiter Patryk Schulmeister geleitet, der über ein Jahrzehnt Erfahrung in den Bereichen Online-Medien, Marketing und Vertrieb mitbringt.Dáire Ferguson, CEO von AvaTrade, kommentiert: "AvaTrade engagiert sich dafür, Menschen aus der ganzen Welt die Möglichkeit zu geben, in einem sicheren, innovativen und zuverlässigen Umfeld zu traden. Mit der Eröffnung unseres polnischen Büros werden lokale Trader von einer reichhaltigeren Handelserfahrung profitieren, unterstützt durch unseren erstklassigen Service, engagierten Support und maßgeschneiderte Lösungen, um ihren Anforderungen ans Trading in ihrer Landessprache gerecht zu werden. Unter der Leitung von Patryk habe ich keinen Zweifel daran, dass unser polnisches Geschäft unter dieser neuen Leitung weiter an Stärke gewinnen wird."Schulmeister fügt hinzu: "Ich bin begeistert davon, die polnische Niederlassung von AvaTrade leiten zu dürfen und freue mich sehr darauf, hier in Warschau zum Wachstum des Unternehmens beizutragen. In Anbetracht des weltweiten Erfolges von AvaTrade habe ich keinen Zweifel, dass die Produkte von AvaTrade in Polen eine ähnliche Resonanz finden werden und ich freue mich auf ein aufregendes Jahr, das vor uns liegt."Erfahren Sie mehr über die globale Präsenz von AvaTrade unter https://www.avatrade.de/ .Über AvaTrade:AvaTrade, ein regulierter und preisgekrönter Forex- und CFD-Broker, wurde im Jahr 2006 gegründet und bietet über 1000 Finanzinstrumente an, zusätzlich zu einer vollständigen Palette führender Handelsplattformen, einschließlich einer hochmodernen mobile App, AvaTradeGO. Kunden profitieren von persönlichen Kundenbetreuern, einer umfassenden Sammlung an Schulungsmaterialien und mehrsprachigem Kunden-Support. AvaTrade ist für Trader auf jedem Niveau konzipiert und gewährleistet darüber hinaus sicheres Trading mit fortschrittlicher Verschlüsselung und vollständig segregierten Konten. AvaTrade unterliegt der Regulierung in acht Jurisdiktionen und wurde jüngst von einer der weltweit führenden Wirtschaftspublikationen, The European, als Nr. 1 Broker ausgezeichnet.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1083911/AvaTrade_Logo.jpgPressekontakt:Charlotte Toon, Moorgate-Finn Partners:+44 (0) 20 7655 1710charlotte.toon@finnpartners.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/127471/4616631OTS: AvaTradeOriginal-Content von: AvaTrade, übermittelt durch news aktuell