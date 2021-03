AvaTrade erweitert das Angebot an seine Kunden mit reduzierten Spreads auf Kryptowährungen und neuen Vermögenswerten, einschließlich Chainlink-, Uniswap- und thematische Aktienkorbindizes-Körbe

Dublin (ots/PRNewswire) - Der preisgekrönte CFD-Broker fügt der Plattform neue Kryptocoins und Indizes hinzu. Gleichzeitig verringern sich die Spreads auf Kryptowährungen im Zuge von Produkt-UpgradesAvaTrade (https://www.avatrade.co.uk/) hat heute eine Reihe von Upgrades für sein Trading-Angebot angekündigt, in deren Rahmen die Spreads auf mehrere Kryptowährungen reduziert werden - darunter Ethereum, Ripple und Bitcoin Gold - und die Plattform um mehrere neue Instrumente erweiter wird. Nutzer können nun die Kryptowährungen Chainlink und Uniswap sowie mehrere neue Aktienindizes-Körbe auf thematische Wertpapiere traden. Die Updates kommen zu einem Zeitpunkt, an dem der Broker die seinen Nutzern zur Verfügung stehenden Tradingoptionen erweitert und diversifiziert; gleichzeitig bleibt das Angebot äußerst wettbewerbsfähig.Chainlink und Uniswap sind beides dezentrale Finanzierungs- (DeFi)-Kryptowährungen der "dritten Art", bei denen autonome Unternehmen etabliert werden, die nicht von einer zentralen Quelle aus kontrolliert werden. DeFi-Coins wie Chainlink und Uniswap erweitern den Einsatz von Blockchain vom einfachen Werttransfer auf komplexere finanzielle Anwendungsfälle, wobei die autonome Infrastruktur über Smart Contracts und Blockchains funktioniert, und man somit nicht mehr auf Finanzintermediäre angewiesen ist.Dáire Ferguson, CEO von AvaTrade, kommentiert die Updates wie folgt: "Wir freuen uns, das Angebot an unsere Kunden um einige wichtige neue Produkte erweitern zu können. DeFI ist den Krypto-Hemisphären beigetreten und wir freuen uns, unseren Kunden die Möglichkeit zu bieten, diese neuen Instrumente zu traden. Außerdem bedeutet ein Scale-Back bei den Kryptowährungs-Spreads zum derzeitigen Zeitpunkt, dass das Angebot von AvaTrade zu den wettbewerbsfähigsten auf dem Markt gehört und unseren Kunden einen besseren Wert beim Traden bietet."Unterdessen bieten die Aktienindizes-Körbe, die der AvaTrade-Plattform hinzugefügt wurden, den Nutzern mehrere aufregende neue Optionen für das Traden mit im Trend liegenden Vermögenswerten; diese minimieren gleichzeitig das Risiko, das mit einer Investition in eine Einzelaktie verbunden ist. Die Indizes bieten Zugang zu bestimmten Aktienkörben, Tracking-Segmenten wie Fluggesellschaften und Flughafen-Riesen, COVID-19 Impfstoff-Riesen und grüne Energie-Riesen (siehe vollständige Liste unten), und sie ermöglicht es den Nutzern, auf Basis breiterer Branchentrends zu traden, ohne Nachforschungen anstellen oder die Risiken zu übernehmen zu müssen, die mit der Auswahl eines Einzelunternehmens oder einer Auswahl von Unternehmen verbunden sind.Ferguson fügt ferner hinzu: ", AvaTrade ist weiterhin bestrebt, unseren Kunden eine breite Palette an Werkzeugen zur Verfügung zu stellen, die sich für jeglichen Trading-Anspruch eignen."Hinweis für die RedaktionIm Folgenden finden Sie eine vollständige Liste der neuen Aktienkorbindizes, die auf der AvaTrade-Plattform verfügbar sind:Index MT5-NameFluggesellschaften und Flughafen Giants Index FLUGGESELLSCHAFTENAmerican Lithium and Battery Metals Giants BATTERY_LITHIUMIndexCovid-19 Impfstoff Giants Index COVID_IMPFSTOFFGreen Energy Giants Index GREEN_ENERGYChina Internet Giants Index CHINA_INTERNETFAANG's 10 Equally Weighted Index FAANGGaming and E-Sports Giants EW Index GAMING_ESPORTSRemote Economy Giants Index REMOTE_ECONOMYUS Coronavirus Covid-19 Impacted Index CORONA_IMPACTPressekontakt:Finn Partners für AvaTradeTel: +44 20 7655 1710E-Mail: AvaTrade@finnpartners.comÜber AvaTradeAvaTrade ist einer der weltweit größten, am stärksten regulierten CFD-Broker. Das in sieben Ländern regulierte Unternehmen bietet seinen Kunden rund um die Uhr Support und Dienstleistungen in über 20 Sprachen und ist stolz darauf, dass es seinen Kunden dabei hilft, vertrauensvoll traden zu können - unabhängig von ihrem Niveau oder Hintergrund. AvaTrade bietet Zugang zu extrem niedrigen Spreads auf über 1.250 Handelsinstrumenten - darunter AvaOptions, MetaTrader 4/5 und sein neuestes Risikomanagement-Tool AvaProtectTM - sowohl über seinen hochmodernen Webtrader als auch über die mobile App AvaTradeGO. Die Plattform ihrem Kundenstamm von mehr als 300.000 Tradern in 150 Ländern ein vielfältiges Angebot an Tradingoptionen, die eine breite Palette von Bedürfnissen und "Begierden" abdecken sollten. AvaTrade blickt auf unterschiedliche Auszeichnungen zurück: No. 1 Broker durch The European, Best Affiliate Program durch International Investor und Best Forex Mobile Trading Platform App durch die Global Forex Awards. AvaTrade ist ein Branchenpionier, der sich der Schaffung eines fairen, verbesserten Benutzererlebnisses für Retail-Kunden verschrieben hat.Weitere Informationen finden Sie unter www.avatrade.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1083911/AvaTrade_Logo.jpgOriginal-Content von: AvaTrade, übermittelt durch news aktuell