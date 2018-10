Auxeos übernimmt deutschen Kinderspielzeug-Traditionshersteller FERBEDO (FOTO)

Fürth (ots) -Die auf langfristige Investitionen im deutschen Mittelstandspezialisierte Familienholding Auxeos hat den mehr als 120 Jahre amMarkt bestehenden Spielzeughersteller FERBEDO übernommen. FERBEDO istSpezialist in der Herstellung von Rutschfahrzeugen, Go-Carts undinnovativer Schlitten. Merkmale sind ein Fokus auf exzellenteQualität und eine Zusammenarbeit mit namhaften Autoherstellern wieAudi, Mercedes, Volkswagen und Volvo."Das Sortiment von FERBEDO hat mich schon beim ersten Kennenlernenbegeistert", sagt Erik Petraschek, Geschäftsführender Gesellschaftervon Auxeos. "Als Vater von zwei Kindern war ich beeindruckt von derdurchgängig sehr hohen Qualität und den Co-Brandings, vonPremium-Autoherstellern bis hin zur Tigerente. In meinemFamilienalltag habe ich mich ständig gefragt, warum gerade diebeliebten Kinder-Rutschfahrzeuge oft von so minderwertiger Qualitätsind. Und konnte keine wirklichen Alternativen finden. FERBEDO bietetgenau das an."Qualität ist seit jeher in der Firmen-DNA von FERBEDO verankert.1889 gründete Ferdinand Bethäuser seine Metallwarenfabrik inNürnberg-Doos. 1914 wurde hier das erste Kinderfahrzeug hergestellt,ein so genannter 'Holländer'. Dies waren die ersten industriellgefertigten Kinderfahrzeuge, die zum großen Erfolgsmodell desUnternehmens wurden. Heute konzentriert sich das Unternehmen aufRutscher, Go-Carts und Schlitten, in dem Kinder ab acht Jahren imWinter sitzend wie stehend Hänge hinuntergleiten können."FERBEDO kann mehr als zehn Lebensjahre von Kindern in seinemProduktsortiment abdecken, das vor allem Spaß an Bewegung undEntdecken fördert", sagt Erik Petraschek. "Die Rutscher können Kinderab ca. einem Lebensjahr nutzen, bei den Go-Carts geht es schon mitdrei Jahren los, die Schlitten empfehlen wir ab acht Jahren, diesekönnen aber auch von Erwachsenen genutzt werden. Eltern, die dasSortiment bereits seit frühen Kindertagen kennen, entscheiden sichauch später aufgrund der Herstellungsgüte für unsere Produkte. Wirsprechen vor allem Familien an, die sich bewusst für das Mehr in derQualität entscheiden."Geführt wird das Unternehmen weiterhin von GeschäftsführerAlexander Bacsics, dem Erik Petraschek künftig als aktiver Eigentümerzur Seite steht. "Wir bauen voll auf die Expertise von AlexanderBacsics und seinem Team, deren Ideen und Umsetzungswillen wir heutedie exzellenten Produkte verdanken", sagt Petraschek. "Gleichwohlwerden wir künftig auf der einen Seite Struktur und Organisationmodernisieren und an die Gegebenheiten von heute anpassen. Auf deranderen Seite hat FERBEDO bisher weder den Bekanntheitsgrad noch denMarktanteil, den ich mir für diese hochwertigen Produkte vorstellenkann. Denn in der Vergangenheit sind Energie und Herzblut vor allemin die Produkte selbst geflossen. Ich möchte dem Unternehmen miteiner neuen Strategie helfen, neue Absatzkanäle und Marktchancen zuerschließen, indem wir Vertrieb und Marketing neu aufbauen. Dazuwerden frische Kooperationen mit angesagten Brands genauso wieMöglichkeiten gehören, Endkunden anders und neu zu erreichen. MeineVision ist es, dass FERBEDO in wenigen Jahren an allen KITAs undSchulen bekannt ist."Auxeos hat das Unternehmen aus der Insolvenz heraus erworben.Federführend haben diesen Prozess Insolvenzverwalter Patrick Meyerlevon der PLUTA Rechtsanwalts GmbH sowie Dr. Michael Saatmann von derConcentro Management AG begleitet. Erik Petraschek sagt: "Sowohl HerrMeyerle als auch Herr Dr. Saatmann haben sich außergewöhnlichengagiert, um eine reibungslose Transaktion zu gewährleisten. Ihnengilt mein Dank. Genauso wie der bisherigen Eigentümerfamilie vonFERBEDO, dass sie mir ihr Vertrauen schenken, in ihrer Tradition dasUnternehmen weiter zu entwickeln."Über AuxeosAuxeos ist eine unabhängige Investment-Boutique. Wir erwerbentraditionelle mittelständische Unternehmen, modernisierenManagement-Strukturen und Prozesse und schaffen damit langfristigSubstanz und Perspektive. Dabei sind wir ein Werte-orientiertesUnternehmen, das in seiner Tätigkeit klaren Grundsätzen folgt. Auxeosist zu 100 Prozent im Besitz von Erik Petraschek, der zugleich dieGeschäfte führt. https://auxeos.comZuletzt hat Auxeos die Gießerei Heuschkel Druckguss, gegründet1911 von Max Heuschkel, in Nürnberg erworben und neu ausgerichtet.Das Unternehmen beschäftigt heute wieder mehr Arbeitnehmerinnen undArbeitnehmer als vor dem Gesellschafterwechsel und bietet damit einerVielzahl an Familien eine langfristige Erwerbsperspektive im GroßraumNürnberg. https://www.heuschkel-druckguss.dePressekontakt:Auxeos KidsCar GmbHSiemensstrasse 3590766 FürthBayernTelefon: +49-911 973 40-0Fax: +49 911 973 40-11E-Mail: info@ferbedo.deOriginal-Content von: Auxeos KidsCar GmbH, übermittelt durch news aktuell