Auwahl für das Programm für Unternehmerausbildung der Tony Elumelu Foundation für 2017 bekanntgegeben

Lagos, Nigeria (ots/PRNewswire) -- 93.000 Bewerber - 55 Länder und Territorien- 1000 Unternehmer für Afrikas größtes Programm fürUnternehmerausbildung ausgewähltDie Tony Elumelu Foundation (TEF) freut sich sehr, die Auswahl von1000 afrikanischen Unternehmern bekanntgeben zu dürfen. Es ist derdritte Jahrgang des insgesamt zehnjährigen TEF-Programms fürUnternehmerausbildung im Wert von 100 Millionen USD.Mehr als 93.000 Unternehmer aus 55 Ländern und Territorien inAfrika hatten sich beworben. Das sind mehr als doppelt so vieleBewerber wie im Jahr 2016 und nahezu viermal so viele wie 2015.(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/482246/Tony_Elumelu_Foundation__TEF.jpg )In den kommenden neun Monaten werden die Tony Elumelu-Unternehmerausgebildet und betreut und anschließend ihre erlernten Fähigkeiteneinsetzen, um einen Geschäftsplan zu entwickeln. Danach haben sie dieMöglichkeit, bis zu 10.000 USD an Startkapital für dessen Umsetzungzu erhalten.Tony O. Elumelu, CON, kommentierte: "Das dritte Jahr bin ich nunehrfürchtig angesichts der Qualität und des Tiefgangs der Kandidaten,ihrer Entschlossenheit und ihrer Vision. Ich bin wirklich sehr frohdarüber, dass wir auf solch sinnvolle Weise zum Erfolg der nächstenGeneration beitragen können. Die Auswahl wird immer schwerer,angesichts der außergewöhnlichen Qualität der 93.000 Bewerbungen. Wirarbeiten an Initiativen, die dazu beitragen, diese fantastischeDemonstration von Afrikas unternehmerischem Talent weiter zufördern."Die langfristige Investition der Stiftung in die Stärkungafrikanischer Unternehmer ist ein Kennzeichen von ElumelusPhilosophie des "Afrikapitalismus", die Afrikas Privatwirtschaft -und vor allen Dingen die Unternehmer - als Katalysator für diewirtschaftliche und soziale Entwicklung des Kontinents begreift.Was die Geschäftsbereiche angeht, so stammten mit 29 % die meistenBewerbungen aus der Landwirtschaft, gefolgt von IKT (11 %) undProduktion (9 %).Die meisten Kandidaten kamen aus Nigeria, Kenya,Ghana, Uganda und Kamerun. 39 % des Bewerberpools waren Frauen,gegenüber 36 % im Vorjahr. Elumelu erklärte weiter: "Wir sind extremzufrieden, dass unsere Versuche, Bewerber vom ganzen Kontinentanzuziehen, Erfolg hatten, und die Zahlen zeigen, wiegleichberechtigt die Chancen verteilt sind."CEO Parminder Vir OBE sagte: "Die Errungenschaften der jeweiligenJahrgänge sind ein Beweis für die transformative Kraft unseresProgramms. Kürzlich haben wir 600 von unseren 2000 Unternehmernbefragt, um die Auswirkungen des Programms zu analysieren, und wirwaren beeindruckt, welchen Einfluss wir auf das Angebot anArbeitsplätzen hatten. Wir haben außerdem mit solchen Unternehmen wieMicrosoft, GE, ECOWAS zusammengearbeitet, um unseren Unternehmernnoch zusätzliche Vorteile bieten zu können."Das Programm gipfelt im zweitägigenTEF Entrepreneurship Forum, demgrößten Jahrestreffen afrikanischer Unternehmer und des komplettenunternehmerischen Ökosystems des gesamten Kontinents.Eine komplette Auflistung der ausgwählten Unternehmer für TonyElumelu Entrepreneurs 2017 finden Sie unterhttp://www.tonyelumelufoundation.org/programme