Autozulieferer ZF veröffentlicht Zahlen zu 2016

FRIEDRICHSHAFEN (dpa-AFX) - Der Autozulieferer ZF legt am Donnerstag (10.00 Uhr) Zahlen zum Geschäftsjahr 2016 vor.



Vorstandschef Stefan Sommer und Finanzvorstand Konstantin Sauer informieren zudem über den Stand der Integration von TRW Automotive, wie es bei dem Konzern mit Sitz in Friedrichshafen am Bodensee hieß. ZF hatte den US-Zulieferer im Mai 2015 übernommen - die Umsätze werden erstmals komplett in den ZF-Zahlen enthalten sein.

2015 hatte der Autozulieferer mit 135 000 Mitarbeitern einen Umsatz von 29,2 Milliarden Euro erzielt. Für 2016 rechnete Sommer im vergangenen Sommer mit Erlösen in Höhe von 35 Milliarden Euro. Zudem verpflichtete sich der Autozulieferer 2016 dazu, bis 2022 an seinem Standort in Friedrichshafen keine Stellen abzubauen. Das Unternehmen investierte rund 600 Millionen Euro in den Hauptsitz./kst/DP/tos