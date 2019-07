Autozulieferer ZF meldet Großauftrag von Fiat Chrysler

Weitere Suchergebnisse zu "Fiat Chrysler Automobiles":

FRIEDRICHSHAFEN (dpa-AFX) - Der Autozulieferer ZF hat einen weiteren Großauftrag erhalten: Das Unternehmen in Friedrichshafen liefert ab 2022 ein weiterentwickeltes 8-Gang-Automatgetriebe an Fiat Chrysler (FCA), wie ein ZF-Sprecher am Dienstagabend sagte.



Der Umsatzwert liege "im niedrigen Euro-Milliardenbereich". Es handele sich um den zweitgrößten Auftrag in der Geschichte des Unternehmens. Zuvor hatte die "Schwäbische Zeitung" online darüber berichtet.