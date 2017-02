Autozulieferer SHW AG plant erst 2018 wieder mit spürbarem Wachstum

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

STUTTGART/AALEN (dpa-AFX) - Nach dem Verlust eines Auftrags von Volkswagen und einem Dämpfer durch den VW -Dieselskandal rechnet der Autozulieferer SHW AG erst 2018 wieder mit signifikantem Wachstum.



Der Autozulieferer will seinen Auslandsumsatz in den kommenden Jahren deutlich steigern, wie Vorstandschef Frank Boshoff am Montag in Stuttgart ankündigte. 2018 plant die SHW AG 470 bis 495 Millionen Euro Umsatz, 2020 sollen es 620 bis 650 Millionen Euro sein.

Für dieses Jahr rechnet das Unternehmen hingegen kaum mit Wachstum, nachdem die Erlöse im vergangenen Jahr um 12,5 Prozent auf 406 Millionen Euro zurückgegangen waren. Die SHW AG macht mehr als 40 Prozent ihrer Erlöse mit Aufträgen vom Volkswagen-Konzern. Der Gewinn ging unter anderem wegen höherer Investitionen um knapp elf Prozent auf 12,8 Millionen Euro zurück./ang/DP/mis