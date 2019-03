Autozulieferer Norma rechnet mit langsamerem Wachstum

MAINTAL (dpa-AFX) - Der Autozulieferer Norma Group blickt wegen der vielen Probleme in der Branche vorsichtig auf das laufende Jahr.



2019 werde ein Umsatzplus ohne die Effekte von Übernahmen und Wechselkursen zwischen einem und drei Prozent erwartet, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Maintal mit. Im vergangenen Jahr war der Erlös - wie bereits bekannt - organisch noch um fast acht Prozent gestiegen, wobei sich das Wachstum bereits zum Jahresende deutlich verlangsamte.

Bei der Marge auf Basis des um Sondereffekte bereinigten Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte (Ebita) peilt der im MDax gelistete Konzern im laufenden Jahr einen Wert zwischen 15 und 17 Prozent an. 2018 ging dieser Wert erneut zurück. Er sank im Vergleich zum Vorjahr um 1,2 Prozentpunkte auf 16 Prozent. 2016 hatte der Wert noch bei 17,6 Prozent gelegen. Norma hatte bereits Mitte Februar Eckdaten für 2018 vorgelegt./zb/jha/