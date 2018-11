Autozulieferer Mitec: Berufung gegen Urteil zum Ford-Streit

Weitere Suchergebnisse zu "Ford Motor":

EISENACH/MEININGEN (dpa-AFX) - Im Streit mit dem Ford -Konzern um Schadenersatzansprüche hat der Thüringer Automobilzulieferer Mitec Berufung gegen ein Urteil des Landgerichts Meiningen angekündigt.



Mitec wirft dem US-Konzern vor, Zeichnungen und Daten an einen Konkurrenten weitergeben zu haben. Der Rechtsstreit zwischen den Unternehmen schwelt seit etwa acht Jahren. Nach dem bisherigen Verlauf des Prozesses sei es völlig überraschend, dass die Meininger Richter am Donnerstag eine Schadenersatzpflicht von Ford verneint hätten, hieß es am Freitag von der Mitec AG in Eisenach. Zumal es in der mündlichen Verhandlung zunächst noch einen Vergleichsvorschlag in Höhe von 16 bis 20 Millionen Euro gegeben habe.

Vor dem Landgericht Meiningen war es zuletzt nur noch um die Höhe der Schadenersatzzahlung gegangen. Zuvor hatte der Bundesgerichtshof (BGH) die Zulassung einer Rechtsbeschwerde von Ford gegen ein Urteil des Thüringer Oberlandesgerichtes (OLG) in Jena abgelehnt. Das OLG hatte entschieden, Ford hafte dafür, dass Zeichnungen und Daten für ein Mitec-Teil zur Verringerung von Motorgeräuschen und Vibrationen an einen anderen Zulieferer gingen./mvk/DP/fba