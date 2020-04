Autozulieferer Mahle liefert Corona-Ausblick 2020

STUTTGART (dpa-AFX) - Nicht nur Corona, auch der Umbruch in der Automobilindustrie machen Zulieferern wie dem Stuttgarter Konzern Mahle zu schaffen.



Im Oktober berichtete das Unternehmen über Beschäftigungssicherung und Stellenabbau, nun wirft es am Donnerstag einen Blick auf das laufende Jahr (10.00 Uhr). In Sachen Corona ist auch Mahle nicht stehengeblieben: Schon längst hat das Unternehmen Maßnahmen ergriffen und weltweit vorübergehend Werke geschlossen. Nebenher fertigt Mahle in Kooperation mit dem Wäschehersteller Triumph Atemschutzmasken. Nun aber geht es vor allem darum, wie die Standorte wieder hochgefahren werden können. Die Herausforderung sei es, die Lieferketten wiederherzustellen und alle Arbeitsprozesse mit den strikten Sicherheitsvorkehrungen in Einklang zu bringen, heißt es beim Konzern./axa/DP/zb