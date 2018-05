Autozulieferer Leoni startet mit kräftigem Umsatzplus - Prognose bestätigt

Weitere Suchergebnisse zu "Leoni":

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Der Autozulieferer Leoni ist mit einem robusten Wachstum in das Jahr gestartet.



Der Umsatz des Kabel- und Bordnetzspezialisten wuchs im ersten Quartal um 9 Prozent auf 1,33 Milliarden Euro, wie das MDax -Unternehmen auf Basis vorläufiger Zahlen am Donnerstag in Nürnberg vor der Hauptversammlung mitteilte. Wachstum aus eigener Kraft sei der Treiber des Anstiegs gewesen.

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern legte um 13 Prozent auf 63 Millionen Euro zu. Die Jahresprognose bestätigte das Unternehmen. Leoni rechnet mit einem Umsatzanstieg von zuvor 4,9 auf mindestens 5 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis soll zwischen 215 und 235 Millionen Euro landen, nach 225 Millionen Euro im Vorjahr. Durch einen Unternehmensverkauf hatte Leoni 2017 einen Sonderertrag von 24 Millionen Euro erzielt./men/jha/