Autozulieferer Hella legt dank Digitalisierung deutlich zu

LIPPSTADT (dpa-AFX) - Der Autozulieferer Hella hat im vergangenen Geschäftsjahr stark von neuen Trends der Branche wie dem Autonomen Fahren profitiert.



In den zwölf Monaten bis Ende Mai zogen sowohl der Umsatz als auch das operative Ergebnis stark an. Der Umsatz stieg um rund sieben Prozent auf 7,1 Milliarden Euro an, wie das Unternehmen am Dienstag in Lippstadt mitteilte.

Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) legte um knapp neun Prozent auf 581 Millionen Euro zu. Die Marge habe damit 8,2 (Vorjahr: 8,1) Prozent betragen. Der Umsatz fiel damit in etwa so wie von Experten erwartet aus. Das operative Ergebnis lag dagegen über der durchschnittlichen Prognose der von Bloomberg befragten Experten.

Einen konkreten Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr nannte Hella nicht. Unternehmenschef Rolf Breidenbach sagte lediglich, dass der Branchenwandel für weiteres profitables Wachstum genutzt werden soll. Hella will am 10. August das vollständige Zahlenwerk im Rahmen einer Bilanzpressekonferenz vorstellen - dabei dürfte es auch eine genauere Prognose geben./zb/fba