Autozulieferer Grammer verdient operativ besser - Warnung vor Streitfolgen

AMBERG (dpa-AFX) - Der in einen Eigentümerstreit verwickelte Autozulieferer und Sitzehersteller Grammer hat im vergangenen Jahr von der gut laufenden Autokonjunktur profitiert.



Den Umsatz konnte das im SDax notierte Unternehmen nach vorläufigen Zahlen um 19 Prozent auf 1,69 Milliarden Euro steigern, wie Grammer am Dienstag überraschend mitteilte. Gut lief vor allem das Geschäft mit den Mittelkonsolen, die Grammer an die Autoindustrie liefert.

Dabei konnte das Unternehmen wegen Kostensenkungen auch besser verdienen - das Ergebnis vor Zinsen und Steuern kletterte um 70 Prozent auf 72 Millionen Euro. Die von kritischen Aktionären bemängelte operative Marge stieg damit von 3 auf 4,3 Prozent. Allerdings warnte das Unternehmen vor den Folgen des vor kurzem entbrannten Führungsstreits - die Aufträge könnten darunter leiden. Daten zum Nettoergebnis legte das Unternehmen zunächst nicht vor. Den Geschäftsbericht will Grammer am 29. März vorlegen.