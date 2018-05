Autozulieferer Grammer kauft US-Spezialisten für Fahrzeuginnenräume

Weitere Suchergebnisse zu "Grammer":

AMBERG (dpa-AFX) - Der Autozulieferer Grammer verstärkt mit dem Kauf des Fahrzeuginnenraumspezialisten Toledo Molding & Die sein Geschäft in den USA.



Der Aufsichtsrat habe der rund 271 Millionen US-Dollar teuren Übernahme zugestimmt, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Dienstag in Amberg mit. Mit einem Abschluss des Deals werde im dritten Quartal dieses Jahres gerechnet - bis dahin müssen die Behörden den Kauf noch genehmigen.

Grammer, selbst Spezialist für Mittelkonsolen und Kopfstützen, erhofft sich durch den Zukauf eine Stärkung der Marktposition in Nordamerika. Außerdem soll der Schritt dabei helfen, die gesetzten Profitabilitätsziele zu erreichen. Toledo kam zuletzt mit 1700 Mitarbeitern auf einen Jahresumsatz von mehr als 300 Millionen Dollar.

Zum Jahresauftakt musste Grammer wegen fehlender Aufträge in der Autozuliefersparte einen leichten Umsatzrückgang verbuchen. Der Nettogewinn ging in der Folge um 13 Prozent zurück. Für das Gesamtjahr rechnet Grammer dennoch mit einem Umsatzplus auf 1,85 Milliarden Euro./kro/nas/she