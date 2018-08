Autozulieferer ElringKlinger rechnet erstes Halbjahr ab

Weitere Suchergebnisse zu "Elringklinger":

DETTINGEN/ERMS (dpa-AFX) - Gute Auftragslage, schlechte Wechselkurse: Nach einem Umsatzrückgang zum Jahresbeginn legt der Autozulieferer ElringKlinger am Dienstag die Zahlen für das zweite Quartal vor.



Fünf Prozentpunkte Wachstum hatte die unvorteilhafte Entwicklung der Wechselkurse in mehreren Währungen das Unternehmen gekostet. In der Folge ging der Umsatz im ersten Quartal um 0,6 Prozent auf 430,7 Millionen Euro zurück. Unter dem Strich sorgte hingegen eine deutlich geringere Steuerlast für einen Gewinnanstieg von 2,4 Prozent auf 25,7 Millionen Euro.

ElringKlinger geht nach wie vor davon aus, im laufenden Jahr aus eigener Kraft um 2 bis 4 Prozent stärker zu wachsen als die weltweite Automobilproduktion. Unter anderem wegen hoher Preise für Rohstoffe hat das Unternehmen die Ergebniserwartung hingegen gesenkt./eni/DP/tos