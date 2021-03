Autozulieferer ElringKlinger erhält Großauftrag über Batteriekomponenten

Weitere Suchergebnisse zu "Elringklinger":

DETTINGEN/ERMS (dpa-AFX) - Der Autozulieferer ElringKlinger hat einen Großauftrag im mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich für Teile von Batterien für E-Autos erhalten.



Sogenannte Zellkontaktiersysteme würden ab dem ersten Halbjahr 2022 an das deutsche Werk eines globalen Batterieherstellers geliefert, teilte ElringKlinger am Dienstag in Dettingen mit. Der Vertrag mit dem nicht genannten Batterie-Hersteller laufe über rund neun Jahre./ssc/stk