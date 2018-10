Autozulieferer Continental übernimmt Antennenhersteller Kathrein Automotive

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

HANNOVER/REGENSBURG (dpa-AFX) - Der Autozulieferer Continental will mit der Übernahme des Fahrzeugantennen-Herstellers Kathrein Automotive sein Geschäft ausbauen.



Continental habe bereits einen Kaufvertrag unterzeichnet, teilte die im Dax notierte Gesellschaft am Montag in Regensburg mit. Die Übernahme der Tochter des Satellitenschüssel-Herstellers Kathrein soll im ersten Quartal 2019 abgeschlossen werden.

Kathrein Automotive beschäftigt mehr als 1000 Mitarbeiter an insgesamt acht Standorten in Brasilien, China, Deutschland, Mexiko, Portugal und USA. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden, hieß es./mne/stw