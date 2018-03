Autowerte gefragt, Tesla im Minus

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

der Wert der Aktie von Tesla Inc. sank am Montag zeitweilig um mehr als sechs Euro, was einem Minus von 2,28 Prozent entspricht. Am Mittag stand sie bei 255,79 Euro. An der NASDAQ fiel das Minus etwas geringer aus. Die Tesla-Aktie hat immer noch eine Marktkapitalisierung von 44,38 Milliarden Euro. Der Negativtrend setzte sich am Dienstag fort, wenn auch verhaltener. ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Tim Ackermann.