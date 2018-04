Autoverkauf und Kfz-Versicherung: Was ist zu bedenken? /- Musterkaufvertrag benutzen / - Bei Probefahrt Versicherungsschutz nicht gefährden (FOTO)

Coburg (ots) -Frühling: Für viele die richtige Zeit, sich ein neues Autozuzulegen. Soll es ein Gebrauchtes sein, ist der Auto-kauf von Privatan Privat immer noch ein Mittel der Wahl. Beim Verkauf geht dielaufende Kfz-Versicherung erst einmal auf den Käufer über. EinVersicherungswechsel ist aber jederzeit möglich. Der neue Eigentümermuss der Zulassungsstelle nur eine Versicherungsbestätigung des neuenKfz-Versicherers vorlegen und das Fahrzeug ummelden.Doch wie läuft ein privater Autoverkauf konkret ab? Am bestenbenutzt man einen Musterkaufvertrag, wie er sich auf Websites dermeisten Versicherer herunterladen lässt. Wichtig ist, wie dieHUK-COBURG mitteilt, Datum und Uhrzeit der Fahrzeugübergabefestzuhalten und die Kfz-Versicherungsfrage zu klären: Besteht derVertrag fort oder wird er gekündigt.Zudem enthält der Vertrag noch zwei Mitteilungen, eine für dieKfz-Versicherung und eine für die Zulassungs-stelle(Veräußerungsanzeige). Beide Formulare müssen von Käufer undVerkäufer gemeinsam ausgefüllt und unterschrieben werden. Um dasVerschicken muss sich der Verkäufer kümmern.Übernimmt der Käufer die Kfz-Versicherung, müssen sich dieVertragspartner über die Beitragszahlung im laufendenVersicherungsjahr einigen. Dem Versicherer gegenüber haften beidegleichermaßen. Entscheidet sich der Käufer für einen neuenVersicherer, darf er die Ummeldung nicht vergessen. Ansonsten wirddie Zulassungsstelle aktiv und zieht seinen Wagen aus dem Verkehr.Und noch etwas: Bevor der Käufer mit seinem neuen Auto wegfährt,muss er den Kfz-Versicherungsschutz prüfen. Ein eindeutiger Beweisist die Versicherungspolice mit dem dazugehörigen Abbuchungs- oderEinzahlungsbeleg als Nachweis, dass der Beitrag gezahlt ist. Undselbstverständlich müssen die Kennzeichen gültige amtliche Stempeltragen.Will der Verkäufer sich mit all dem nicht belasten, meldet er dasAuto vor dem Verkauf bei der Zulassungsstelle ab. Beim Abholen desGebrauchtwagens bringt der Käufer entweder ein Kurzkennzeichen mitoder meldet das Auto bei der Zulassungsstelle gleich an.Achtung ProbefahrtSchon vor dem endgültigen Verkauf spielt der Versicherungsschutzeine Rolle. Schließlich will der potentielle Käufer das Autoausprobieren. Doch wer einem Fremden einfach den Autoschlüssel in dieHand drückt und gute Fahrt wünscht, spielt mit seinemVersicherungsschutz in der Teilkasko.Diebstahl setzt, wie die HUK-COBURG erklärt, immer einenGewahrsamsbruch voraus. Soll heißen: Der Käufer nimmt dem Eigentümerdas Auto gegen seinen Willen ab. Verschwindet ersterer während derProbefahrt einfach auf Nimmerwiedersehen, ist das nach Auffassung desGesetzgebers kein Diebstahl. Der Eigentümer hat den Schlüssel jafreiwillig hergegeben.Um vorzubeugen, lässt sich ein Verkäufer vor der Probefahrt immerAusweis und Führerschein des Interessenten zeigen. Verkäufer, diekeine Lust haben, während der Probefahrt im Auto zu sitzen, solltenmindestens den Führerschein des potentiellen Käufers behalten. Nochein Tipp: Ob ein Gewahrsamsbruch bei der Probefahrt vorliegt, hängtnicht zuletzt vom Verhandlungsort ab. Verhandlungen undSchlüsselübergabe sollten deshalb immer in der Wohnung stattfinden.Pressekontakt:Karin BenningTel.: 09561/96-2084Mail: karin.benning@huk-coburg.deOriginal-Content von: HUK-COBURG, übermittelt durch news aktuell