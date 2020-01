Autoverband VDA will mehr Spielraum für Kommunen bei Parkpreisen

BERLIN (dpa-AFX) - Besserverdienende sollen mehr für Bewohnerparkausweise zahlen, Elektroautos Sonderparkplätze bekommen - und Kommunen mehr Spielräume, um Preise für Parkplätze zu erhöhen oder zu senken.



Das sind Kernpunkte einer grundlegenden Reform des Parksystems in Deutschland, die der Verband der Automobilindustrie (VDA) vorgelegt hat. Ein Positionspapier liegt der Deutschen Presse-Agentur vor.

Demnach soll angesichts wachsender Städte und einer zunehmenden Verdichtung von Flächen der Parkverkehr besser gelenkt und der "Parkdruck" vor allem in innerstädtischen Wohngegenden verringert werden. "Alle, die auf einen Parkplatz angewiesen sind, sollten einen freien Stellplatz möglichst ohne Suchverkehr erreichen können", heißt es. Verkehrsflächen müssten möglichst effizient genutzt werden.

Der VDA will sich mit dem Papier in die Debatte einbringen, wie künftig der öffentliche Raum in Städten genutzt werden soll. Mit dem Ziel, die Lebensqualität in den Städten zu erhöhen, werde die Nutzung von Flächen durch den Verkehr in derzeitiger Form zunehmend in Frage gestellt, heißt es in dem Papier. "Dies gilt nicht zuletzt auch für den ruhenden Verkehr, also das Parken." Zugleich aber sei weiter "unabdingbar", den Mobilitätsbedürfnissen von Einwohnern sowohl der Städte selbst als auch des Umlandes genauso gerecht zu werden wie den Anforderungen des Wirtschaftsverkehrs.

Hintergrund der Debatte ist etwa, dass der Radverkehr in Deutschland auch aus klimapolitischen Gründen gestärkt werden soll - dafür brauchen Fahrräder aber mehr Raum. Daneben gibt es neue Mobilitätsangebote wie Carsharing. Der VDA verweist außerdem auf einen zunehmenden Logistikverkehr./hoe/DP/jha