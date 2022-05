Autoverband VDA senkt Prognose für Pkw-Neuzulassungen

Weitere Suchergebnisse zu "Mercedes-Benz Group":

AUGSBURG (dpa-AFX) - Die deutsche Autoindustrie senkt wegen der Corona-Lockdowns in China und des Ukraine-Kriegs ihre Prognose für Deutschland. Der Branchenverband VDA geht für dieses Jahr jetzt noch von 2,75 Millionen Neuzulassungen aus, wie seine Präsidentin Hildegard Müller der "Augsburger Allgemeinen" (Freitag) sagte. Das Wiederaufflackern der Pandemie in China setze der Branche zu. "Zulieferteile werden nun verspätet geliefert, weil Häfen geschlossen sind. China macht uns also Sorgen", sagte Müller. Im Februar hatte der VDA noch mit 2,8 Millionen Pkw-Neuzulassungen in Deutschland in diesem Jahr gerechnet. 2021 waren es 2,62 Millionen./sey/DP/zb