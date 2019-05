Autotrends 2019: Comeback der Verbrennungsmotoren / Dieselskandal rückt in den Hintergrund/E-Autos gelten noch nicht als alltagstauglich

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Stuttgart (ots) - 56 Prozent der Deutschen würden einen Benzineroder Diesel wählen, wenn sie sich in den nächsten zwölf Monaten einneues Auto kaufen würden. Das sind neun Prozentpunkte mehr als imVorjahr. E-Autos werden hingegen skeptischer beäugt. Dies zeigt diebevölkerungsrepräsentative Befragung Autotrends 2019 der CreditplusBank AG."Die Diskussion um die Antriebstechnik der Zukunft führt zueinigen auf den ersten Blick überraschenden Ergebnissen", erklärtBelgin Rudack, Vorstandsvorsitzende der Creditplus Bank. "Allerdingssollte man die Zahlen nicht so deuten, dass die neuenAntriebstechniken keine Chance gegen die etablierten Motoren haben.Sie deuten eher darauf hin, dass Verbraucher sich detaillierterinformieren. Auf lange Sicht kann das ein Vorteil fürumweltfreundliche Entwicklungen sein."So ist die Bereitschaft, einen reinen Benziner zu kaufen, zwar von40 auf 46 Prozentpunkte gestiegen. Zugleich ist das Interesse anHybridautos mit Benzin- und Stromantrieb um sechs Prozentpunktegefallen. Der Anteil der Dieselinteressenten ist von sieben auf zehnProzentpunkte leicht gestiegen. Diese Erholung war jedochvorhersehbar, seit Dieselskandal und Fahrverbote nicht mehr fasttäglich die Schlagzeilen prägen. Von dem Zuspruch der Vorjahre sinddie Dieselmotoren dennoch weit entfernt.Elektroautos mit KinderkrankheitenRein elektrisch betriebene Fahrzeuge gelten für viele Autokäufernoch nicht als praktikable Alternative. Nur sechs Prozent wollen einE-Auto erwerben (Vorjahr: sieben Prozent). Als häufigsteAblehnungsgründe gelten eine zu kurze Reichweite bei voller Batterie(für 28 Prozent der Befragten) und die zu komplizierte Aufladung(acht Prozent). "Diese Vorbehalte werden deutlich häufiger genanntals im Vorjahr", sagt Rudack. "Das zeigt, dass die Menschen sichkritisch mit den neuen Möglichkeiten auseinandersetzen."Selbstfahrende Autos gelten als unheimlichDas Interesse an autonom fahrenden Autos, dem zweiten großen Trendder Automobilbranche, ist ebenfalls leicht gesunken. Nur 36 Prozentder Befragten (38 Prozent im Vorjahr) wären begeistert, wenn sie soein Auto nutzen könnten. 20 Prozent befürchten, die Fahrzeuge könntengehackt werden, 23 Prozent haben sogar Angst, weil die Autosmöglichweise nicht sicher seien.Zur Studie "Creditplus Autotrends 2019":Im April 2019 wurden 1.000 Personen ab 18 Jahren online durch dasMarktforschungsinstitut Toluna befragt. Die Studie ist repräsentativund bietet einen Einblick in das Verbraucherverhalten der BevölkerungWeitere Infos zu den Studienergebnissen finden Sie hier:https://bit.ly/2JZ06X8Eine Infografik finden Sie hier: https://bit.ly/2LXd8alCreditplus auf einen Blick:Die Creditplus Bank AG ist eine hochspezialisierteKonsumentenkreditbank mit den Geschäftsfeldern Absatzfinanzierung,Privatkredite und Händlerfinanzierung. Das Kreditinstitut mitHauptsitz in Stuttgart hat bundesweit 18 Filialen und 624Mitarbeiter. Creditplus gehört über die französischeKonsumfinanzierungsgruppe CA Consumer Finance zum Crédit AgricoleKonzern. Creditplus erzielte zum 31.12.2017 eine Bilanzsumme von rund4.890 Mio. Euro und gehört zu den führenden im Bankenfachverbandorganisierten Privatkundenbanken. Die Bank verfügt über einvernetztes Multi-Kanal-System, das die Vertriebskanäle Filialen,Internet, Absatzfinanzierung und PartnerBanking optimal miteinanderverbindet. Dies schafft Synergien und bietet den Kunden alleerdenklichen Zugangswege zum gewünschten Kredit. Kooperationspartnerim Handel sind beispielsweise Suzuki, Piaggio, Miele, Bulthaup oderKüche&Co.Creditplus in Social Media:Corporate Blog (www.Creditplusblog.de)Facebook (www.facebook.de/Creditplus)Twitter (www.twitter.com/Creditplusbank)Pressekontakt:Creditplus Bank AGDr. Johanna WehnTel: (0711) 66 06 - 640Fax: (0711) 66 06 - 887E-Mail: presse@creditplus.deOriginal-Content von: CreditPlus Bank AG, übermittelt durch news aktuell