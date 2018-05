Autotrends 2018: Elektronische Assistenten auf Erfolgskurs / Zwei von fünf Deutschen würden Aufpreis für Unterstützungssysteme zahlen / Sicherheit ist wichtigstes Thema

Stuttgart (ots) - Die Bereitschaft der Deutschen, beim Autokauffür Sonderausstattungen zu zahlen, ist im Vergleich zum Vorjahrzurückgegangen, bleibt aber auf hohem Niveau. Dies zeigt diebevölkerungsrepräsentative Befragung Autotrends 2018 der CreditplusBank AG. Am ehesten öffnen die Deutschen das Portemonnaie für eineangenehme Temperatur beim Fahren: Beliebtestes Extra ist dieKlimaanlage, bereits auf Platz drei folgt die Sitzheizung. An zweiterStelle stehen wie schon im Vorjahr elektronische Assistenten, die demFahrer das Leben einfacher machen und Unfälle zu vermeiden helfen.Klimaanlagen haben ihre Pole Position vor den Lenkhelfern nurknapp verteidigen können. Nach dem eher kurzen und bis auf wenigeWochen kühlen Sommer im Jahr 2017 stehen sie nicht mehr so hoch imKurs: Nur noch 39 Prozent der Befragten sind bereit, für dieseSonderausstattung einen höheren Kredit aufzunehmen, nach rund 50Prozent in den beiden Vorjahren. Damit liegt die Klimaanlage nur nocheinen Prozentpunkt vor den Fahrassistenten.Sicherheitsrelevante Hilfen sind am meisten wertGrundsätzlich finden 90 Prozent der Umfrageteilnehmer dieelektronischen Helfer wichtig. Den größten Zuspruch erhalten dabeiSicherheitsfunktionen. 64 Prozent der Befragten halten einenNotbremsassistenten, der selbstständig vor Kollisionen dieGeschwindigkeit reduziert, wenn der Fahrer nicht oder zu spätreagiert, für wichtig. Mit kurzem Abstand (61 Prozent) auf Platz zweifolgt die Totwinkelüberwachung, die vor Objekten warnt, die imAußenspiegel nicht sichtbar sind.Zu Platz drei im Ranking der wichtigsten Elektronik-Helfer klafftein großer Abstand: Müdigkeitswarner, die bei unregelmäßigemFahrverhalten eine Pause empfehlen, finden nur 46 Prozent derBefragten sinnvoll. Eine Abstandsautomatik, die zu dichtes Auffahrenverhindert, hätten 42 Prozent gern. Die erste nicht primärsicherheitsrelevante Komfortfunktion steht erst auf Platz fünf: 39Prozent sind Fans von Einparkassistenten, die den Wagen selbstständigkollisionsfrei in die Parklücke bugsieren."Die Studienergebnisse zeigen, dass die Vorliebe der Deutschen fürSicherheitsvorkehrungen sehr ausgeprägt ist", sagt Belgin Rudack,Vorstandsvorsitzende der Creditplus Bank AG. "Mit dem technischenFortschritt und weiteren Neuerungen auf diesem Gebiet dürfte dasInteresse noch zunehmen."Große Skepsis gegenüber selbstfahrenden AutosSo sehr die Deutschen die elektronischen Helfer auch begrüßen -dass Autos in der Zukunft ganz autonom fahren könnten, ist ihnennicht ganz geheuer. 62 Prozent der Befragten äußern sich sehrskeptisch, was selbstfahrende Autos angeht. Begeistert von dieserZukunftsaussicht sind 38 Prozent: Sie glauben, dass das Fahren dannsicherer und entspannter wird, und sie im Auto Zeit für andere Dingehaben.Weitere Infos zu den Studienergebnissen finden Sie hier:https://bit.ly/2I6YGtsEine Infografik finden Sie hier:https://bit.ly/2FzXwkIZur Bevölkerungsbefragung "Autotrends 2018":Im März 2018 wurden 1.000 Personen ab 18 Jahren online durch dasMarktforschungsinstitut Toluna befragt. Die Studie ist repräsentativund bietet einen Einblick in das Verbraucherverhalten derBevölkerung.Creditplus auf einen Blick:Die Creditplus Bank AG ist eine hochspezialisierteKonsumentenkreditbank mit den Geschäftsfeldern Absatzfinanzierung,Privatkredite und Händlerfinanzierung. Das Kreditinstitut mitHauptsitz in Stuttgart hat bundesweit 18 Filialen und 624Mitarbeiter. Creditplus gehört über die französischeKonsumfinanzierungsgruppe CA Consumer Finance zum Crédit AgricoleKonzern. Creditplus erzielte zum 31.12.2017 eine Bilanzsumme von rund4.890 Mio. Euro und gehört zu den führenden im Bankenfachverbandorganisierten Privatkundenbanken. Die Bank verfügt über einvernetztes Multi-Kanal-System, das die Vertriebskanäle Filialen,Internet, Absatzfinanzierung und PartnerBanking optimal miteinanderverbindet. Dies schafft Synergien und bietet den Kunden alleerdenklichen Zugangswege zum gewünschten Kredit. Kooperationspartnerim Handel sind beispielsweise Suzuki, Piaggio, Miele, Bulthaup oderKüche&Co.Creditplus in Social Media:Corporate Blog (www.Creditplusblog.de)Facebook (www.facebook.de/Creditplus)Twitter (www.twitter.com/Creditplusbank)Pressekontakt:Creditplus Bank AGSandra HilpertTel: (0711) 66 06 - 640Fax: (0711) 66 06 - 887E-Mail: sandra.hilpert@Creditplus.dewww.Creditplus.deOriginal-Content von: CreditPlus Bank AG, übermittelt durch news aktuell