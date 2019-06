Autostudie 2019 der TARGOBANK liefert breites Stimmungsbild (FOTO)

Düsseldorf (ots) -> Benziner sinken in Käufergunst, Hybrid/Elektro leicht im Aufwind> Größere Aufgeschlossenheit beim Thema Autofinanzierung> 57 Prozent für Tempolimit auf AutobahnenFür die repräsentative Autostudie 2019 hat das UmfrageinstitutForsa im Auftrag der TARGOBANK erneut 1.000 Autofahrer in Deutschlandbefragt. Im Fokus der Untersuchungen standen Kriterien für den Kaufeines neuen Autos und Ansichten zu alternativen Antriebsarten. DieUmfrage zeigt auch, dass angesichts der gegenwärtigenUmweltdiskussion und des Unbehagens durch ein wachsendesVerkehrsaufkommen Themen wie Carsharing, autofreie Innenstädte undein allgemeines Tempolimit auf Autobahnen wachsende Akzeptanz finden.Auslaufmodell Verbrennungsmotor?Nichts hat Autofahrer in Deutschland in den vergangenen Jahren soverunsichert wie die Entwicklung nach dem Diesel-Skandal und diegerichtlichen Auseinandersetzungen um Fahrverbote. So konnten sich2018 nur noch 13 Prozent der Autofahrer vorstellen, als nächstesFahrzeug wieder einen Diesel zu erwerben. Dieser Tiefpunkt scheint2019 überwunden: Für 16 Prozent kommt der Kauf eines Diesels wiederin Frage. Unter den Diesel-Fahrern legte der Selbstzünder sogar um 5Prozentpunkte (von 41 auf 46 Prozent) als nächstes Wunschauto zu.Interessantes Detail: Zum Diesel bekennen sich dreimal so viel Männerwie Frauen.Doch was der Diesel in der Käufergunst gutmacht, bricht beimBenziner weg: Diese Antriebsart kommt nur noch für 43 Prozent derBefragten als nächstes Auto in Betracht (2018 waren es noch 52Prozent; 2017 sogar 58 Prozent). Die Akzeptanz vonVerbrennungsmotoren insgesamt sinkt somit langsam aber stetig: 36Prozent der Autofahrer in Deutschland halten diese Antriebe für nichtmehr zeitgemäß. Dementsprechend hat Umweltverträglichkeit mit 15Prozent als wichtiges Kaufkriterium (2018: 12 Prozent) weiterzugelegt.Hybrid- und Elektrofahrzeuge langsam im KommenTrotz aller Debatten über Batterieherstellung und Herkunft desLadestroms: 57 Prozent der Befragten finden Elektroautosumweltfreundlicher als Diesel oder Benziner. Das betonen besondersjunge Erwachsene zwischen 18 und 29 Jahren und ältere Autofahrer ab60 Jahren. Die Jahrgänge dazwischen, insbesondere die 40- bis59-Jährigen, sind weniger von der ökologischen Überlegenheit desElektroautos überzeugt. Sie neigen am stärksten dazu, weiter auf daszu setzen, was sich für sie ökonomisch bewährt hat. In dieserAltersgruppe ist auch die Ablehnung eines Diesel-Fahrverbots mit 70Prozent besonders stark ausgeprägt. Insgesamt sprechen sich 64Prozent der Befragten gegen Diesel-Fahrverbote aus. Sollten solcheVerbote doch kommen, befürwortet eine große MehrheitAusnahmeregelungen zugunsten von Handwerkern und Lieferdiensten.Weil Umweltverträglichkeit als Kaufkriterium wichtiger wird, sindHybridfahrzeuge mit 17 Prozent (2017: 14 Prozent) alsvoraussichtliches nächstes Fahrzeug leicht im Aufwind. Einenebenfalls leichten, wenn auch von sehr niedrigem Niveau kommendenAnstieg verzeichnen auch Elektroautos, die für 6 Prozent (2017: 4Prozent) in Betracht kommen. Trotzdem bleibt insgesamt betrachtet derAnschaffungspreis mit 37 Prozent das wichtigste Kaufkriterium. FürFrauen spielt der Preis (42 Prozent) eine deutlich entscheidendereRolle als bei Männern (32 Prozent).Steigende Nachfrage nach AutofinanzierungenUnd wie soll der Kaufpreis für das neue Auto beglichen werden?2017 gaben 55 Prozent der potenziellen Autokäufer an, ihr nächstesFahrzeug komplett aus eigenen Mitteln bar bezahlen zu wollen. 2019sind es nur noch 51 Prozent. Der größer gewordene Rest ist damitoffen für Finanzierungsformen wie Ratenkredite (34 Prozent) oderLeasing (8 Prozent)."Die Studie zeigt, dass das Interesse an Hybrid- oderElektromotoren langsam wächst. Da diese Antriebsarten in der Regeldeutlich teurer als Benziner oder Diesel sind, rechnen wir mit einersteigenden Nachfrage nach Autofinanzierungen", so Markus Häring, Chefder TARGOBANK Autobank.Alternativen zum eigenen Auto?Zum eigenen Auto gibt es, zumindest in größeren Städten, mitCarsharing eine sich mehr und mehr etablierende Alternative: 49Prozent der Befragten finden, dass solche Angebote einen eigenenWagen entbehrlich machen können. Unter den jungen Erwachsenen von 18bis 29 Jahren sind es sogar 56 Prozent. In dieser Altersgruppe könnensich 45 Prozent der Befragten (insgesamt 40 Prozent) vorstellen, dassInnenstädte generell autofrei werden.Dazu passt, dass mit 94 Prozent nahezu alle Befragten eine Zunahmedes Verkehrsaufkommens feststellen. 88 Prozent haben zudem denEindruck, dass die Fahrzeuge immer größer werden. 57 Prozentempfinden eine Zunahme des Unfallrisikos auf unseren Straßen.Mehrheit für Tempolimit auf AutobahnenEine Mehrheit von 57 Prozent der befragten Autofahrer befürwortetein Tempolimit auf deutschen Autobahnen. Besonders hoch ist dieZustimmung bei Frauen (65 Prozent) und älteren Autofahrern über 60Jahren (67 Prozent). Könnten die Autofahrer, die ein Tempolimitbefürworten, dessen Höhe selbst aushandeln, ergäbe sich aus derBefragung eine allgemeine Höchstgeschwindigkeit von 136Stundenkilometern.Parallel kündigen erste Automobilhersteller (beispielsweise Volvo)an, ab dem Jahr 2020 die Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs von Werkaus auf 180 Stundenkilometer zu begrenzen. Mehr als drei Viertel derBefragten (77 Prozent) begrüßen dies.Weibliche Skepsis beim autonomen FahrenStichwort autonomes Fahren: Während es unter den männlichenAutofahrern etwa gleich viele Befürworter wie Skeptiker dieserInnovation gibt, äußern sich Frauen gegenüber dem autonomen Fahrenmit 72 Prozent überwiegend ablehnend. Und noch einen weiterenUnterschied zwischen Fahrerinnen und Fahrern zeigt die Studie:Immerhin jede zehnte Frau kann sich vorstellen, nach einemangenommenen Totalschaden des eigenen Fahrzeugs, auf Carsharing oderandere Verkehrsmittel auszuweichen anstatt wieder ein Auto zu kaufen.Bei den Männern trifft das nur auf jeden Zwanzigsten zu.Über TARGOBANKDie TARGOBANK verfügt über mehr als 90 Jahre Erfahrung auf demdeutschen Bankenmarkt. Sie betreut vier Millionen Privat-, Geschäfts-und Firmenkunden. Das Angebot für Privatkunden umfasst die BereicheKonto & Karten, Kredit & Finanzierung, Sparen & Geldanlage, Vermögen& Wertpapiere sowie Schutz & Vorsorge. Angebote für Geschäfts- undFirmenkunden ergänzen ihr Geschäftsmodell: So bietet die TARGOBANKAbsatzfinanzierungen für Einzelhändler, über die Autobank Einkaufs-und Absatzfinanzierungen für Kfz-Händler sowie Finanzprodukte fürKlein- und Kleinstunternehmen, Selbstständige und Freiberufler an.Darüber hinaus bietet die TARGOBANK Unternehmen Finanzierungslösungenin den Bereichen Factoring, Leasing und Investitionsfinanzierung an.Der Schwerpunkt im Privat-, Geschäfts- und Firmenkundengeschäft liegtauf einfachen, attraktiven Bankprodukten, gutem Service sowie aufeiner langfristigen und nachhaltigen Entwicklung. Um nah am Kunden zusein, betreibt die TARGOBANK rund 350 Standorte in 200 Städten inDeutschland, und sie ist telefonisch rund um die Uhr im ServiceCenter erreichbar. Die Bank kombiniert die Vorteile einer Digitalbankmit persönlicher Beratung und exzellentem Service in den Filialen undbeim Kunden zuhause. Hauptsitz der TARGOBANK ist Düsseldorf.Deutschlandweit beschäftigt sie 7.500 Mitarbeiter. In Duisburg führtdie Bank ein Dienstleistungscenter mit 2.000 Mitarbeitern. Hinzukommen Verwaltungseinheiten in Mainz (Factoring) und Düsseldorf(Leasing). Als Tochter der Genossenschaftsbank Crédit Mutuel, einerder größten und finanzstärksten Banken Europas, ist die Bank einsicherer Partner für ihre Kunden. Weiterführende Informationen:www.targobank.deÜber Crédit MutuelCrédit Mutuel Alliance Fédérale ist eine der größten undfinanzstärksten Bankengruppen in Europa mit sehr guten Ratings. Sievereint die Stärken einer Genossenschaftsbank mit starker regionalerund lokaler Verankerung mit denen der international agierendenGeschäftsbank Crédit Industriel et Commercial (CIC). Sie bilden einweltweites Netzwerk mit 4.500 Geschäftsstellen, rund 70.000Mitarbeitern und mehr als 25 Millionen Privat- und Geschäftskunden.Weiterführende Informationen: www.creditmutuel.de oderwww.bfcm.creditmutuel.frPressekontakt:TARGOBANK AGUnternehmenskommunikationTel.: 0211 8984 1300Fax: 0211 8984 1164pressestelle@targobank.deOriginal-Content von: TARGOBANK AG, übermittelt durch news aktuell