Wolfsburg (ots) -- Winterinszenierung vom 30. November 2018 bis 6. Januar 2019- 6.000 m2 große Eislauffläche- Eisshows unter dem Thema "Urban Sounds and Places"- 1.100 m2 Schneewelt mit Rodelberg für Kinder bis zwölf Jahre- Idyllischer Wintermarkt mit 28 HolzbudenUnzählige glitzernde Lichter, ein riesengroßer Weihnachtsbaum,stimmungsvolle Buden auf dem Wintermarkt, die riesige Eislauffläche,echter Schnee und die vier als Adventskerzen beleuchtetenSchornsteine des Volkswagen KraftWerks: Am 30. November verwandeltsich die Autostadt in Wolfsburg in die "Traumhafte Winterwelt". Biszum 6. Januar 2019 können Gäste die besondere Atmosphäre in der Park-und Lagunenlandschaft erleben und mit Familie und Freunden diestimmungsvolle Weihnachtszeit genießen."Nach einem bewegten Jahr sind die Wochen rund um dasWeihnachtsfest eine ganz besondere Zeit. Wir laden alle Menschen ausder Region und die Mitarbeiter des Volkswagen Konzerns zusammen mitihren Familien ein, in unserer Winterwelt unvergessliche Stunden ineinzigartigem Ambiente zu erleben. Die Mischung aus klassischen undmodernen Winterelementen inmitten unseres automobilen Themenparkswird auch viele junge Menschen für einen Besuch in der Autostadtbegeistern - und das sogar weit über die Grenzen der Stadt hinaus",sagt Roland Clement, Vorsitzender der Geschäftsführung der Autostadt."Urban Sounds and Places" lautet in diesem Jahr das Thema der zehnChoreografien, in denen das Ensemble aus 22 internationalenEislaufprofis sein Können zeigt. Jede Woche präsentieren die Künstlerzwei spektakuläre Shows, die jeweils um 17 und 19 Uhr sowie um 18 und20 Uhr zu sehen sind. Die Choreografen und ihre Tänzer greifen indiesem Jahr die Klänge und Rhythmen des urbanen Lebens auf undbringen zum Beispiel Streetsound, Dance und House oder Elektroswingund Boogie auf das Eis. Zentral im Bühnenbild ist eine Videosäule,die passend zu den musikalischen Motiven der Shows Bilder derentsprechenden Orte zeigt.Wer beim Zusehen auf den Geschmack gekommen ist, kann von denProfis gute Tipps bekommen: Bei "Skate with the Stars" können Gästein 30-minütigen Trainingseinheiten Grundlagen des Eislaufens lernenoder weiter an der eigenen Performance feilen. Zwei Buden auf demWintermarkt bieten Groß und Klein die passenden Schlittschuhe zumVerleih. Ohne Kufen eignet sich die Eislauffläche für spannendeWettkämpfe im Eisstockschießen vor dem Pavillon von Seat. Exklusivfür die kleinen Gäste bis zwölf Jahre ist die Schneewelt: Spaß aufdem Rodelberg und jede Menge Platz zum Toben und Spielen stehen hierauf dem Programm. Auf dem nostalgischen Karussell vor demKundenCenter können sich alle Kinder frische Winterluft um die Nasewirbeln lassen.Der Wintermarkt lädt die Besucher der Autostadt mit seinemindividuellen Angebot von angefallenem Baumschmuck bis hin zumodernen Wohnaccessoires zum Bummeln und Stöbern ein. Nach einerausgedehnten Entdeckungsreise warten im Kaminhaus "Alpenglück"wärmender Glühwein, Kakao und Kaffeespezialitäten oder alpenländischeKöstlichkeiten am knisternden Feuer. Zünftig geht es im"Hüttenzauber" zu - dort lässt es sich in ausgelassener Stimmung mitFreunden und Kollegen feiern.Auch für Spannung zu Wasser ist in der Winterwelt gesorgt: "Mordan Bord" ist inzwischen zum Kult geworden. Auf der MS Hanseblickliest Roland Kalweit am 6., 13. und 20. Dezember jeweils um 20 Uhrmit Unterstützung von Schauspielern aus den spannendstenKriminalromanen der Weltliteratur.Für Kinder und Jugendliche gibt es darüber hinaus zwei winterlicheWorkshop-Angebote: "Backspaß ohne Eltern" verspricht dieWeihnachtsbäckerei für Teilnehmer ab acht Jahren. Die jungen Gästebacken und dekorieren gemeinsam Kekse aus Mürbeteig, die sie imAnschluss mit nach Hause nehmen. Der Workshop in der Kochschule inder KonzernWelt findet am 1. und 2. Dezember, 8. und 9. Dezembersowie 15. und 16. Dezember jeweils von 10 bis 17 Uhr statt.Jugendliche ab zwölf Jahren bestücken eine Platine in Form einerroten Christbaumkugel: Mit den entsprechenden Bauteilen können aufTastendruck verschiedene Textvarianten zum Thema Weihnachten alsLaufschrift über die LED-Matrix gesandt werden. Der Workshop mit demTitel "Innovationswerkstatt Happy Holidays" wird am 8. und 9.Dezember jeweils von 10 bis 17 Uhr in der Werkstatt im ZeitHausangeboten.Für den Besuch der Eisshows und des Wintermarktes benötigen dieGäste der Autostadt eine gültige Tages- oder Jahreskarte. DasAbendticket für sieben Euro gilt von 16 bis 20 Uhr und beinhalteteinen Gutschein in gleicher Höhe für die Autostadt Restaurantsoperated by Mövenpick oder den Wintermarkt. Die Eislauffläche und dieSchneewelt sind ohne weitere Kosten zugänglich. Tickets sind sowohlonline über die Homepage der Autostadt sowie am WelcomeDesk auf derPiazza erhältlich. Die Anmeldung für die Weihnachtsbäckerei erfolgtdirekt in der Kochschule der Autostadt. Der Workshop"Innovationswerkstatt Happy Holidays" kostet zuzüglich zur Tages-oder Jahreskarte 10 Euro, Anmeldungen werden über das Buchungsbüroder Inszenierten Bildung unter 05361/406338 angenommen. AlleInformationen finden Sie auch im Internet unter www.autostadt.de oder#autostadtwinter.Traumhafte Winterwelt:30. November 2018 - 6. Januar 2019 (am 24. und 31. Dezember ist dieAutostadt geschlossen)6.000 m2 Eislauffläche: täglich 10 bis 22 UhrEisshows "Urban Sounds and Places": täglich 17, 18, 19 und 20 Uhr(jeweils ca. 15 Minuten)1.100 m2 Schneewelt für Kinder bis 12 Jahre: täglich 12 bis 20 UhrKaminhaus Alpenglück: täglich 12 bis 22 UhrWintermarkt mit 28 Holzbuden: täglich 12 bis 22 UhrSchornsteine des Volkswagen KraftWerks als leuchtende AdventskerzenÜber die Autostadt in Wolfsburg - Die weltweit führendeAutomobildestinationAls Kommunikationsplattform des Volkswagen Konzerns und seinerMarken macht die Autostadt in Wolfsburg unter dem Motto "Menschen,Autos und was sie bewegt" die Werte des Konzerns und das ThemaMobilität in all seinen Facetten erlebbar. Über 38 Millionen Gästehaben den Themenpark und außerschulischen Lernort seit der Eröffnungim Jahr 2000 besucht, der damit zu den beliebtesten touristischenDestinationen in Deutschland gehört. Zudem ist die Autostadt dasweltweit größte automobile Auslieferungszentrum und beherbergt dasmarkenübergreifende Automobilmuseum ZeitHaus. Mit einer Vielzahlkultureller Veranstaltungen, wie den jährlich stattfindendenMovimentos Festwochen, ist die Autostadt überdies ein internationalerTreffpunkt für kulturell Interessierte.