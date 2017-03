Wolfsburg (ots) -Ein Sommer mit atemberaubenden Shows und verzaubernder Akrobatikerwartet die Gäste vom 12. Juli bis 20. August beim zweiteninternationalen Sommerfestival Cirque Nouveau in der Autostadt inWolfsburg. Die Besucher können sich auf über 300 Veranstaltungenfreuen: große Shows auf der Hafenbühne, echte Zirkus-Atmosphäre imZelt der Gartenbühne, artistische Präsentationen im gesamten Park,viele Mitmachangebote und neue Attraktionen im Hafenbecken in einereigenen Wasserwelt. Professionelle Akrobaten, Tänzer, Schauspieler,Musiker und Illusionisten aus Australien, Kanada, Kolumbien,Neuseeland, den USA und Vietnam verwandeln den Themenpark amMittellandkanal sechs Wochen lang in ein einzigartigesFestivalgelände."Nach dem Erfolg des Sommerfestivals Cirque Nouveau im vergangenenJahr laden wir unsere Gäste zum zweiten Mal zu einem Sommer derFreude und Leichtigkeit in die Autostadt ein. Künstler aus allerWelt, die sich dem modernen Zirkus verschrieben haben, nehmen uns mitauf eine Reise durch Artistik, Komik und Illusion. Jeder kann zudembei unserem umfangreichen Workshop-Angebot selbst zum Artistenwerden", freut sich Otto F. Wachs, Geschäftsführer der Autostadt, aufdas Sommerfestival 2017.In diesem Jahr können die Besucher in drei Themenwelteneintauchen: In der "Zirkuswelt" begeistern Companies wie derCircolombia (26.-30.Juli) oder der Nouveau Cirque du Vietnam (02.-06.August). In der "Parkwelt" balancieren Gäste zum Beispiel auf"Slacklines" zwischen den Bäumen oder erkunden die sogenannten"Inflatable Objects" - große mit Wasser oder Luft gefüllte Objekte.In unterschiedlichen Zirkusschnupper-Kursen und Workshops könnenkleine und große Besucher selbst zum Artisten werden. In der"Wasserwelt" lädt die schwimmende Insel "Cool Summer Island" zumEntspannen ein und überrascht mit Neuheiten wie einer Sandinsel,einer Seilfähre und einem riesigen Sprungkissen im Hafenbecken.Ralf Luhnen, Leiter Evententwicklung und -steuerung der Autostadt:"Auch in diesem Jahr verwandeln wir die Autostadt für unserSommerfestival Cirque Nouveau in ein riesiges Freilufttheater.Internationale Companies präsentieren ihre aktuellsten Produktionenauf der Hafen- und Gartenbühne und die neuen Street Circus Gruppensorgen überall im Park für Action. Die Zuschauer nehmen hier nochstärker unmittelbar Anteil am künstlerischen Geschehen und stehenmanchmal sogar im Mittelpunkt."Von der Zirkuswelt verzaubern lassenIm wöchentlichen Wechsel erwarten die Besucher jeweils vonMittwoch bis Sonntag Showprogramme an verschiedenen Spielorten imPark: Auf der großen Bühne im Hafenbecken mit rund 3.000 Sitzplätzennehmen sechs internationale Ensembles jeweils um 15.30 und 21.30 Uhrdie Besucher mit auf eine Reise durch die facettenreiche Welt desCirque Nouveau - so zum Beispiel der Circolombiana aus Kolumbien oderder Cirque Éloize (19.-23. Juli) aus Montreal. Als großes Finalepräsentiert hier die Autostadt eine eigene Produktion (16.-20.August). Zweimal täglich öffnet sich das Zelt der Gartenbühne hinterdem Volkswagen Nutzfahrzeuge Pavillon für rund 400 Besucher. Hierüberrascht unter anderem der Neuseeländer Thomas Monckton (12.-16.Juli) die Gäste mit einem Mix aus Artistik und Clownerie am Piano.Gleichzeitig wird die gesamte Parklandschaft zur Open-Air-Bühne fürStreet-Art-Künstler, Komiker und Artisten: In der Tradition desanarchischen Slapsticks vermischen beispielsweise die fünf wildenFranzosen von Five Foot Fingers (19.-23. Juli) Buster Keaton, Funkund Komödie und zeigen auf skurrile Weise altbekannte Zirkustechnikenneu.Die Parkwelt erobern und selbst zum Artisten werdenWer sich nicht nur verzaubern lassen möchte, kann in die Parkwelteintauchen und selbst aktiv werden. Im gesamten Park ladenfarbenfrohe Kletternetze, Slacklines und große Trampoline zursportlichen Betätigung ein. Wer mutig ist, kann sich auf dem"Riesenairtramp" und anderen "Inflatable Objects" ausprobieren undaustoben. Bei den Mitmach-Angeboten kann jeder selbst zum Artistenwerden: Kinder und Jugendliche im Alter von 3 bis 16 Jahren können anZirkusworkshops mit den Artisten des Cirkus Cirkör teilnehmen und ihrartistisches Können auf dem Einrad oder dem Rola-Bola unter Beweisstellen. Familien sind jeweils Sonntags eingeladen, imFamilien-Zirkus gemeinsam kleine Kunststücke zu erproben. Erwachsenehaben außerdem die Möglichkeit, in einem Comedyworkshop von dembekannten Clown Peter Shub zu erfahren, wie man andere zum Lachenbringt.Das Hafenbecken wird zur erlebbaren WasserweltWas wäre ein Sommerfestival ohne Wasserspaß? Im Hafenbeckenerwartet die Besucher ein etwa vier Meter hohes Sprungkissen sowieeine eigene Sandinsel mit einer Seilfähre. Wer es lieber etwasruhiger mag, kann die Seele auf Lounge-Netzen oder der schwimmendenInsel "Cool Summer Island" baumeln lassen. Bei kühlen Getränken,Cocktails und kleinen Snacks genießt man hier die Zeit zwischen denShows. Die beliebten Solar-, Tret- und Lounge-Boote stehen hier füreine kostenfreie Rundfahrt durch das Hafenbecken bereit.Showzeiten und Eintrittspreise während des SommerfestivalsAuf der großen Hafenbühne im Hafenbecken finden während desSommerfestivals von Mittwoch bis Sonntag Shows um 15.30 Uhr und 21.30Uhr statt. Die Länge der Shows variiert zwischen 45 und 90 Minuten.Die Vorstellungen im Zelt der Gartenbühne finden ebenfalls vonMittwoch bis Sonntag jeweils um 14.00 Uhr und 19.00 Uhr statt unddauern ca. 60 Minuten. Verschiedene Street-Circus-Companies, Komikerund Artisten treten zudem über den Tag verteilt im Park der Autostadtauf.Für den Besuch der Autostadt benötigen Besucher eine gültigeTages- oder Jahreskarte: Von Mittwoch bis Sonntag (Spieltage mitShows) kostet der Eintritt von 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr 15 Euro undenthält Showtickets (nach Verfügbarkeit). Von 16.00 Uhr bis 21.30 Uhrkostet der Eintritt 10 Euro inklusive Showtickets (nachVerfügbarkeit) und eines Verzehrgutscheins über 7 Euro, ab 21.30 Uhrist der Eintritt in die Autostadt frei. Bei Buchungen über denOnlineshop unter www.autostadt.de/sommer fällt eine Systemgebühr von1,50 EUR pro Ticket an. An Showtagen sind die Pavillons und weitereAttraktionen der Autostadt bis 20.00 Uhr zugänglich. An denspielfreien Tagen Montag und Dienstag gelten die normalenÖffnungszeiten und Eintrittspreise.Aufgrund der begrenzten Platzzahl der Hafenbühne und derGartenbühne empfehlen wir eine Reservierung von Showkarten unterwww.autostadt.de/sommer.Ausführliche Informationen zu allen Ensembles, den Showtagen,Spielzeiten und Eintrittspreisen ab sofort im Internet unterwww.autostadt.de sowie ab Juni im Programmheft zum Sommer.Über die Autostadt in Wolfsburg - Die weltweit führendeAutomobildestinationAls Kommunikationsplattform des Volkswagen Konzerns macht dieAutostadt in Wolfsburg unter dem Motto "Menschen, Autos und was siebewegt" die Werte des Konzerns und das Thema Mobilität in all seinenFacetten erlebbar. Über 35 Millionen Gäste haben den Themenpark undaußerschulischen Lernort seit der Eröffnung im Jahr 2000 besucht, derdamit zu den beliebtesten touristischen Destinationen in Deutschlandgehört. Zudem ist die Autostadt das weltweit größte automobileAuslieferungszentrum und beherbergt das markenübergreifendeAutomobilmuseum ZeitHaus. Mit einer Vielzahl kulturellerVeranstaltungen, wie den jährlich stattfindenden MovimentosFestwochen, ist die Autostadt überdies ein internationaler Treffpunktfür kulturell Interessierte.