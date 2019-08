Autostadt: Erfolgreicher Abschluss Movimentos 2019 mit 93 Prozent Auslastung (FOTO)

Wolfsburg (ots) -- Movimentos Akademie zeigte zum Festival-Abschluss vierUraufführungen- Fünf internationale Companies gastierten mit insgesamt neunChoreografien- Auslastung in der neuen Eventlocation "Hafen 1" liegt 2019 bei93 Prozent und damit auf hohem VorjahresniveauDie ersten Movimentos Festwochen in der neuen Eventlocation "Hafen1" sind am Wochenende mit zwei Aufführungen der Movimentos Akademieerfolgreich zu Ende gegangen. Vom 19. Juli bis 25. Augustbegeisterten insgesamt fünf internationale Tanzcompanys die Besuchermit einer Uraufführung, einer Europapremiere und sechsDeutschlandpremieren. Trotz des ungewohnten Festivalzeitraums imSommer liegt die Auslastung der 17. Ausgabe von Movimentos mit 93Prozent auf dem hohen Niveau des Vorjahres.Roland Clement, Vorsitzender der Geschäftsführung der Autostadt:"'Hafen 1' hat die Feuertaufe mit Bravour bestanden. Unsere neueEventlocation ist mit der Terrasse direkt am Mittellandkanal einidealer Veranstaltungsort mit annähernd mediterranem Flair. Nach denMovimentos Premieren in den vergangenen Wochen freuen wir uns jetztauf die Weltpremiere des Golf VIII im Oktober."Bernd Kauffmann, Künstlerischer Leiter der Movimentos Festwochen:"Es ist schon ein fast 'unheiliges Wunder', wie problemlos, zielgenauund zeitgerecht die Movimentos in ihrem neuen Zuhause Wurzelnschlagen konnten. Ich bin glücklich, dass das Publikum den Festwochenungebrochen die Treue gehalten hat und durch seinen Beifall sicht-und hörbar zum Erfolg dieser Movimentos beigetragen hat. DerAutostadt gilt mein großer Dank, dass sie all dies so störungsfreiermöglicht hat. Ihr gilt ebenso mein großer Respekt, dass sie in'unruhigen Zeiten' dem zeitgenössischen Tanz weiterhin Raum undGewicht einräumt und damit dem 'wortlosen Dialog' der Kulturen einmarkantes Ausrufezeichen setzt."Einen fulminanten Auftakt bereitete die São Paulo Dance Companymit der Uraufführung der im Auftrag der Movimentos Festwochenentstandenen Produktion "Trick Cell Play" des kanadischenChoreografen Édouard Lock. Außerdem waren von dieser brasilianischenCompany "Gnawa" von Nacho Duato und "Agora" von Cassi Abranches zusehen.Zu einem Publikumsliebling avancierten die vier Vorstellungen von"Leonard Cohen / Dance Me" der kanadischen Company BJM - Les BalletsJazz de Montréal. An vier ausverkauften Abenden erlebten dieBesucherinnen und Besucher eine mitreißende Hommage an den berühmtenDichter, Poeten und Songwriter.Die brasilianische Companhia de Dança Deborah Colker zeigte mit"Dog Without Feathers" eine aufrüttelnde Choreografie über Land undMenschen in der brasilianischen Region Pernambuco und zog dasPublikum mit opulenten Video- und Tanzbildern in ihren Bann.Zum ersten Mal in Deutschland zu Gast war Benjamin Millepieds L.A.Dance Project und zeigte einen eindrucksvollen Ausschnitt aus demSchaffen des franko-amerikanischen Ausnahmechoreografen: "Homeward","Orpheus Highway" und "Bach Studies (Part 1)".Eine kongeniale Verbindung von traditionellem griechischen mit demzeitgenössischen Tanz haben der britische Choreograf RussellMaliphant und der griechische Komponist und Oscarpreisträger Vangelismit ihrer Arbeit "The Thread" geschaffen, die zu einem weiterenHöhepunkt der Movimentos Festwochen im neuen Spielort avancierte.Mit großem Applaus wurden die Aufführungen der jungen Tänzerinnenund Tänzer der Movimentos Akademie am 24. und 25. gefeiert, die dieMovimentos Festwochen 2019 beschlossen. Die Movimentos AkademieTanzklasse und "Movimentos Akademie tanzwärts" präsentierten sich mitinsgesamt vier Choreografien von Gregor Zöllig und Daniel Martins.Pressekontakt:Pressestelle Autostadt in WolfsburgAutostadt GmbHUnternehmenskommunikationStadtbrücke38440 WolfsburgTelefon +49 - (0) 5361 40-1444Telefax +49 - (0) 5361 40-1419Original-Content von: Autostadt GmbH, übermittelt durch news aktuell