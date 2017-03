Autosalon Genf: Weltpremiere des SKODA OCTAVIA RS 245 und SKODA OCTAVIA COMBI SCOUT live im Internet (FOTO)

Mladá Boleslav/Genf (ots) -- SKODA präsentiert umfangreich überarbeitete OCTAVIA-Varianten am7. März auf seiner Pressekonferenz auf dem Automobilsalon am LacLéman- Weltpremiere wird ab 9.55 Uhr MEZ live via www.skoda-auto.deübertragenDie Weltpremiere des sportlichen SKODA OCTAVIA RS 245 und desSKODA OCTAVIA COMBI SCOUT im robusten Offroad-Look wird am Dienstag,den 7. März 2017, ab 9.55 Uhr MEZ live im Internet übertragen.Die rund 15-minütige Pressekonferenz kann via Livestream aufwww.skoda-auto.de verfolgt werden. Für Medien besteht zudem dieMöglichkeit, die Übertragung per Embed Code über ihre eigenen Kanäleauszustrahlen.Livestream: http://www.skoda-auto.deEmbed Code: https://www.youtube.com/watch?v=uv9c5ZUwS8EPressekontakt:Karel MüllerNeue MedienTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell