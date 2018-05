Autoren-Team von Michael Schultes ESC-Titel kommt nach Lissabon

Hamburg (ots) - "You Let Me Walk Alone": Mit diesem Titel vertrittMichael Schulte Deutschland im Finale des Eurovision Song Contest(ESC). Die Autoren, mit denen gemeinsam er im ESC Songwriting Campdes NDR das Lied geschrieben hat, werden am Sonnabend, 12. Mai, inLissabon ebenfalls dabei sein: Thomas Stengaard, Nisse Ingwersen undNina Müller kommen zum weltweit größten Musikwettbewerb in dieportugiesische Hauptstadt. Im ESC-Finale werden sie im so genannten"Green Room" der riesigen Altice Arena Platz nehmen, um mitzuerleben,wie ihr Song bei dem Wettstreit von Komponisten und Songwritern inganz Europa ankommt.Thomas Stengaard, Songwriter und Komponist aus Dänemark, istbereits ESC-erfahren: Er schrieb gemeinsam mit Lise Cabble und JuliaFabrin Jakobsen den dänischen Gewinnersong von 2013, "Only Teardrops"von Emmelie de Forest. In Deutschland arbeitete er u. a. für "TheBaseballs", außerdem zum Beispiel für Fahrenhaidt, Duné, CarparkNorth, Leslie Clio und Cisilia.Nisse Ingwersen aus Hamburg begann mit deutschsprachigem Hip-Hop.Seit einigen Jahren schreibt und produziert er genre-unabhängig fürKünstler wie Peter Maffay, Matthias Schweighöfer, Sido, Tokio Hotel,Lea, MiA und viele andere. Neben seiner Tätigkeit als Songwriter istNisse auch selbst Künstler und bringt dieses Jahr sein zweites Album"Ciao" auf den Markt.Nina Müller, ebenfalls in Hamburg lebend, komponiert seit 2013allein oder als Teil des Kompositionsduos "Oskar & Oskar" Musik fürFilm und Fernsehen. Sie ist Texterin und Songwriterin fürverschiedene deutsch- und englischsprachige Künstler und mit eigenenkünstlerischen Projekten als Sängerin und Pianistin aktiv. Mit ihremDuo "Poems for Jamiro" gewann sie 2014 den Hamburger Musikerpreis"Krach & Getöse". Im Dezember 2017 war das Duo in der Elbphilharmoniezu Gast.Hinweis: Falls Sie die Autoren interviewen möchten, wenden Siesich bitte an Iris Bents (i.bents@ndr.de) oder Ulrike Herr(u.herr.ext@ndr.de).Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationIris Bentshttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR / Das Erste, übermittelt durch news aktuell