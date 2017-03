Autonomes Fahren: Knackpunkt Sicherheit / Interesse für selbstfahrende Autos sinkt laut Deloitte-Studie - nachgewiesene Sicherheit würde 47 Prozent überzeugen

München (ots) - Autonomes Fahren, alternative Antriebe und vollvernetzte Fahrzeuge gelten als Schlüsselelemente des künftigenIndividualverkehrs. Jedoch scheint die Straße zur schönen neuenmobilen Welt nicht ganz geradlinig zu verlaufen. Wie dieGlobal-Automotive-Consumer-Studie von Deloitte zeigt, stößt vor allemdas Prinzip des autonom fahrenden Autos bei den Deutschen aufwachsende Skepsis und die Nachfrage ist im Vergleich zu 2014 sogarleicht gesunken. Die Mehrheit (72%) hat noch Sicherheitsbedenken, 47Prozent ließen sich aber durch positive Erfahrungswerte und Nachweiseüberzeugen. Höhere Kosten für sicherheitsrelevante neue Technologienwürden in Deutschland aber nur knapp über ein Viertel tragen. Inallen Ländern zeigt sich ein "Generation Gap": Je jünger dieBefragten, desto größer ist die Erfolgschance neuerMobilitätskonzepte. Von deutschen Millennials haben 32 ProzentInteresse an selbstfahrenden Autos, in China sind es sogar 64Prozent."Die Deutschen gelten einerseits als technikgläubig, andererseitsaber auch als eher distanziert, wenn es um Zukunftsvisionen geht. Dasselbstfahrende Auto scheitert bei deutschen Verbrauchern vor allem anSicherheitsbedenken. Hier sollten Hersteller Tests und Nachweiseerbringen, die auch hierzulande ein breiteres Vertrauen in dieTechnologie und die traditionellen Marken stärken", erklärt Dr.Thomas Schiller, Leiter/Partner Automotive bei Deloitte.Sicherheitsbedenken überwiegen72 Prozent der Deutschen haben das Gefühl, dass die Sicherheit imautonomen Modus noch nicht ausreichend gegeben ist (Südkorea: 81%,China: 62%). Hierzulande räumt die Mehrheit der Verbraucher (51%) denetablierten Fahrzeugherstellern aber einen generellenVertrauenszuschuss bei den neuen Technologien ein - anders alsChinesen und Inder, die auf neue Anbieter setzen. Im Gegensatz zu denUS-Amerikanern (+3%) und Chinesen (+4,2%) zeigen die deutschenVerbraucher heute ein geringeres Interesse an selbstfahrenden Autosals noch vor drei Jahren (-2,8%).Prüfsiegel überzeugen die Hälfte der VerbraucherSicherheitsrelevante Features stehen ganz oben auf derPräferenzliste, während Entertainment- und Convenience-Technologienauf deutlich geringere Begeisterung stoßen. Wenn sie einenSicherheitsnachweis schriftlich bekämen, etwa in Gestalt präziserDokumentationen und Belege, würde knapp die Hälfte der Deutschen(47%) die autonome Option wählen. Im internationalen Vergleich wärendie Vertrauenswerte dann deutlich höher, allen voran in China mit 81Prozent.Land Anteil der Verbraucher, die sich vonSicherheitsnachweisen überzeugen lassen würden*China 81% Indien74% Südkorea 70% USA68% Japan 59% Deutschland47%* Prozentzahl der Verbraucher, die durch mehr Erfahrungswerte zurSicherheit autonom fahrende Fahrzeuge nutzen würdenJe jünger, desto aufgeschlossenerInsgesamt 1.750 Verbraucher aus Deutschland, darunter Vertreterder Generationen X und Y sowie auch ältere Semester, nahmen an derStudie teil. Dabei zeigte sich vor allem die etwas reifere Gruppezurückhaltend: Nur 20 Prozent können sich mit einem autonomenFahrzeug anfreunden - bei der Generation X sind es schon 28, bei derGeneration Y sogar 32 Prozent.Zahlungsbereitschaft für neue Technologien geringDie schöne neue Welt hat ihren Preis. Für innovative Technologienwürde jedoch nur eine Minderheit tiefer in die Tasche greifen. Obwohldie Sicherheit deutschen Konsumenten beim autonomen Fahren wichtigwäre, sind nur 28 Prozent bereit, für entsprechende Technologieneinen höheren Preis zu zahlen. Ganz am Ende steht die Convenience -anders als etwa bei US-Amerikanern, Indern und Chinesen. Fürselbstfahrende Autos würde nur ein Viertel der Deutschen einenMehrpreis in Betracht ziehen."Was Mobilität betrifft, sind die Deutschen konservativ. Wie derinternationale Vergleich zeigt, müssen Anbieter innovativerTechnologien, Lösungen und Services einige Überzeugungsarbeitleisten, wenn sie erfolgreich sein wollen. Das könnte vor allem mitder Weiterentwicklung sicherheitsrelevanter Sensoren gelingen, dieObjekte automatisch erkennen und so eine Kollision verhindern",resümiert Schiller.Die komplette Studie finden Sie unter http://ots.de/1yOuX zumDownload.EndeÜber DeloitteDeloitte erbringt Dienstleistungen in den BereichenWirtschaftsprüfung, Risk Advisory, Steuerberatung, Financial Advisoryund Consulting für Unternehmen und Institutionen aus allenWirtschaftszweigen; Rechtsberatung wird in Deutschland von DeloitteLegal erbracht. Mit einem weltweiten Netzwerk vonMitgliedsgesellschaften in mehr als 150 Ländern verbindet Deloitteherausragende Kompetenz mit erstklassigen Leistungen und unterstütztKunden bei der Lösung ihrer komplexen unternehmerischenHerausforderungen. Making an impact that matters - für mehr als244.000 Mitarbeiter von Deloitte ist dies gemeinsames Leitbild undindividueller Anspruch zugleich.Deloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu Limited("DTTL"), eine "private company limited by guarantee" (Gesellschaftmit beschränkter Haftung nach britischem Recht), ihr Netzwerk vonMitgliedsunternehmen und ihre verbundenen Unternehmen. DTTL und jedesihrer Mitgliedsunternehmen sind rechtlich selbstständig undunabhängig. DTTL (auch "Deloitte Global" genannt) erbringt selbstkeine Leistungen gegenüber Mandanten. Eine detailliertereBeschreibung von DTTL und ihren Mitgliedsunternehmen finden Sie aufhttp://www.deloitte.com/de/UeberUns.Pressekontakt:Isabel MilojevicLeiterin PresseTel: +49 89 29036 8825imilojevic@deloitte.deOriginal-Content von: Deloitte, übermittelt durch news aktuell