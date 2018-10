Autonomes Fahren: 47% der Europäer wären bereit, im Zeitalter von Robotaxis ihr eigenes Auto aufzugeben

München (ots) - Europäische Verbraucher würden 1,20 Euro proRobotaxi-Kilometer zahlen / Die Geschäftsbasis verbreitert sich:Mobility-as-a-Service-Markt in Europa, den USA und China erreicht2030 Volumen von 1,4 Bio. US-Dollar / Anzahl der Pkw auf EuropasStraßen sinkt um 5,23% auf nur noch 272 Mio. Fahrzeuge im Jahr 2030Auch Verbraucher haben mittlerweile klare Vorstellungen davon, wiesie sich die Mobilität der Zukunft vorstellen und wie viel sie dafürzu zahlen bereit sind, wie eine Umfrage unter 3.000 Konsumenten inEuropa, den USA und China im Rahmen des "2018 Digital Auto Report"von Strategy&, der Strategieberatung von PwC, ergab. Sobald Robotaxisim großen Stil verfügbar sind, wären 47% der Europäer dazu bereit,ihr eigenes Auto aufzugeben. Im Vergleich würden nur 38% derUS-Amerikaner ihr Auto abschaffen, aber 79% der chinesischenVerbraucher. Gerade beim täglichen Weg in die Arbeit könnte daseigene Auto in Zukunft stark an Bedeutung verlieren. Während heutevier von fünf europäischen und US-amerikanischen Verbrauchern denPrivat-Pkw als bevorzugtes Mobilitätsmittel zum Pendeln angeben, sindes in fünf bis zehn Jahren nur noch die Hälfte (54%). Dagegen würden27% in Zukunft am liebsten mit Robotaxis in die Arbeit fahren. DieZahlungsbereitschaft der Kunden für autonomeMobilitätsdienstleistungen ist in den USA etwas höher als in Europa:Europäer wären bereit, pro Robotaxi-Kilometer 1,20 Euro zu bezahlen,US-Amerikaner würden für die gleiche Strecke 1,40 Euro ausgeben,wogegen Chinesen maximal 0,80 Euro bezahlen würden."Schon heute stellen Millennials rund die Hälfte derWeltbevölkerung. Für diese Zielgruppe rücken die Fahrleistung vonFahrzeugen oder die Automarke in den Hintergrund. Sie erwartetkomfortable, nahtlose Mobilität und wird zukünftig vor allem Wert aufdie Digitalerfahrung an Bord von autonomen Fahrzeugen legen. FürHersteller gilt daher die Devise, sich schnellstmöglich über dasFahrzeug hinaus mit Serviceleistungen am Markt zu positionieren, umsich trotz sinkender Absatzzahlen den eigenen Anteil an derBranchen-Wertschöpfung mindestens zu erhalten", kommentiert Dr.Richard Viereckl, Studienautor und Partner bei Strategy& Deutschland.Während der Verkauf von Neuwagen 2017 zu 48% der Umsätze beitrug,sinkt dieser Anteil bis 2030 wohl auf 38%. Durch einen höherendurchschnittlichen Wert pro Fahrzeug steigen die Einnahmen aberinsgesamt an. Der zunehmende Einsatz geteilter, autonomer Fahrzeugeführt insbesondere in Europa zu einem spürbaren Rückgang derabsoluten Fahrzeugzahlen: So sind 2018 noch 287 Mio. Pkw auf denStraßen unterwegs, doch bereits bis 2030 ist der Studie zufolge voneinem Rückgang um 5,23% auf nur noch 272 Mio. Fahrzeuge auszugehen."Geteilte Fahrzeuge ermöglichen eine wesentlich intensivere Nutzungder Autos, wodurch insbesondere in sehr reifen Märkten wie Europaoder den USA die Fahrzeugzahlen zurückgehen werden. Anders sieht esbeispielsweise in China aus, wo viele Menschen durch Robotaxiserstmals bezahlbaren Zugriff auf Autos haben. Dort gehen wir davonaus, dass es bis 2030 im Vergleich zu heute rund 60% mehr Fahrzeugeauf den Straßen gibt", merkt Jonas Seyfferth, Studienautor undPrincipal bei Strategy& Deutschland, an.Gleichzeitig steigt das Umsatzpotenzial vonMobility-as-a-Service-Angeboten (MaaS) von 2% (2017) aufvoraussichtlich 22% (2030). In Europa, den USA und China wird derMaaS-Markt bis 2030 insgesamt ein Gesamtvolumen von 1,4 BillionenUS-Dollar erreichen. In Europa wird das Marktvolumen vonMobilitätsdiensten nach Meinung der Studienautoren von 25 Mrd.US-Dollar (2017) jährlich um 25% auf 451 Mrd. US-Dollar in 2030anwachsen. Der europäische MaaS-Markt wäre damit größer als derUS-amerikanische (250 Mrd. US-Dollar 2030), doch läge weiter hinterdem Volumen des chinesischen Marktes zurück (656 Mrd. US-Dollar2030). Auf MaaS-Leistungen könnten 2030 rund 30% der Branchengewinneentfallen."Im Mobilitätsmarkt der Zukunft werden die Geschäftsmodellevielfältiger, doch für alle gelten die gleichen Erfolgsfaktoren. Umden Erwartungen der Kunden gerecht zu werden, brauchen Unternehmenein vielfältiges Portfolio aus Hardware, Software und Services. DieProduktentwicklung muss in Zukunft noch modularisierter und inkürzeren Zyklen ablaufen, um auf Trends direkt reagieren zu können.Gleichzeitig als Fahrzeughersteller und Mobilitätsanbieter zuagieren, erfordert eine extrem agile Unternehmensstruktur. OEMsmüssen daher ihre Schwerpunkte im zukünftigen Markt schon jetztdefinieren, um ab 2019 die entsprechenden Kompetenzen und Ressourcenaufzubauen", schließt Dr. Richard Viereckl.Die Ergebnisse des "2018 Digital Auto Report" finden Sie unter:https://www.strategyand.pwc.com/de/studie/future-is-here 