Zagreb, Kroatien, und Dover, Delaware (ots/PRNewswire) -Die bahnbrechende Lösung transformiert das manuelle Be- und Entladen von Paletten und arbeitet sicher, konsistent und zuverlässig mit Menschen zusammen.Gideon, das Unternehmen für Robotik- und KI-Lösungen, hat heute eine bahnbrechende neue Lösung bekannt gegeben: Trey, ein autonomer Gabelstapler für das Be- und Entladen von LKW-Anhängern.Trey lädt und entlädt Paletten völlig autonom und spart so mehr als 80 % der Arbeitszeit eines Arbeiters. Es arbeitet sicher, konstant und zuverlässig in dynamischen Umgebungen mit Menschen zusammen.„Wir bei Gideon sind der Meinung, dass wir die Fähigkeit der Menschheit, Waren zu bewegen, exponentiell steigern können, indem wir die komplexesten Materialfluss-Workflows automatisieren", erklärte Matija Kopić, CEO und Mitgründer von Gideon. „Die Welt braucht neue Wege, um Herausforderungen zu lösen. Unser neuer Weg besteht darin, den Millionen von wichtigen Arbeitern, die unsere Lieferketten am Laufen halten, Superkräfte zu verleihen. Mit Hilfe unserer Kunden, Partner und Investoren haben wir einen AMR speziell für die Be- und Entladung von LKW-Anhängern entwickelt, um die Kompetenzen der Mitarbeiter besser nutzen zu können", erklärte Matija Kopić.„Die neue Lösung von Gideon bringt uns ein aufregendes Optimierungspotenzial, neue Effizienzen und neue Arbeitsweisen", betonte Annant Patel, Direktor von Koch Disruptive Technologies, einer Investmenteinheit von Koch Industries, und Gideon-Vorstandsmitglied. „Wenn neue Technologien zur Verfügung stehen, wirken die Herausforderungen in der Lieferkette als Katalysator, um Unternehmen zur Innovation anzuregen – Gideon ist eines davon. Wir mögen mit Unsicherheiten konfrontiert sein, aber Innovatoren wie Gideon beweisen, dass die Zukunft hier und jetzt stattfindet."Xavier Garijo, Vorstandsmitglied für Vertragslogistik bei DB Schenker, hebt ebenfalls die Bedeutung von Innovation hervor. DB Schenker, der global tätige führende Anbieter von Logistik, ist einer der frühen Gideon-Kunden und Serie-A-Investor.„Hier bei DB Schenker verfügen wir über 150 Jahre Erfahrung in der Logistik und haben uns stets darauf konzentriert, Innovationen zu schaffen, um die von unseren Kunden erwartete Effizienz und Exzellenz bieten zu können. Deshalb freuen wir uns über neue Lösungen von Gideon. Unsere bisherigen Projekte sind vielversprechend erwiesene, reale Anwendungsfälle, die uns dabei helfen, den ein- und ausgehenden Logistikbetrieb zu transformieren", so Xavier Garijo, der auch Mitglied des Gideon-Vorstands ist.Die neue Lösung zum Be- und Entladen kombiniert die proprietäre Autonomie-Technologie von Gideon mit KI und 3D-Vision, benutzerfreundlicher Software für intelligente Workflow-Orchestrierung und einem robusten, speziell entwickelten Chassis von Infinity Machine & Engineering Corp.Trey hilft Unternehmen, den Arbeitskräftemangel zu bekämpfen, den Durchsatz zu erhöhen und die Stabilität und Effizienz der Prozesse zu steigern. Er erhöht die Sicherheit an den Laderampen erheblich und reduziert Zwischenfälle und Schäden. Dank der Flexibilität und Anpassungsfähigkeit der Gideon-Technologie ist Trey einfach zu bedienen, einzusetzen und zu skalieren. Er hat minimale Auswirkungen auf die bestehende Infrastruktur, was das Ergebnis weiter verbessert.Weitere Informationen zum Trey finden Sie auf der Gideon-Website (https://www.gideon.ai/) oder am jeweiligen Stand des Unternehmens auf der LogiMAT in Deutschland und der Automate Show in den USA.Video - https://mma.prnewswire.com/media/1801379/Meet_Trey.mp4Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1801375/Gideon_Logo.jpgPressekontakt://www.dropbox.com/sh/wkmmvr31k67rvzi/AADzL-QBg1ChS0RKOnxyC6cla?dl=0 ]. Zur Launch-Veranstaltung besuchen Sie bitte den YouTube-Kanal von Gideon [ https://www.youtube.com/GideonRobotics ]. Pressekontakt: Sanja Buterin,Petra Bulić: E-Mail: newsroom@gideonbros.ai,+385.95.1148308Original-Content von: Gideon, übermittelt durch news aktuell