Autonome Trucking-Unternehmen: Es geht an die Börse!

Aurora Innovation und Embark Trucks gehen davon aus, dass sie ihre Unternehmenszusammenschlüsse Anfang November abschließen werden, und zwar in Form von Mantelgesellschaften, die gegründet wurden, um die Startups für autonome Trucking-Software an die Börse zu bringen.

Aus den bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen geht hervor, dass Aurora am 4. November und Embark am 9. November an die Börse gehen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung