Autonome Fahrzeuge lösen den Datensupergau aus! / Durch Integration von Fahrrädern kommt der Gau schneller als erwartet (FOTO)

Krefeld (ots) -Der Datenschutzexperte und GISAD Initiator Olaf Berberich warnteindringlich: "Wir dürfen uns nicht darauf verlassen, dass dieHersteller das Problem Datenschutz lösen werden. Die Entwicklung gehtschneller voran, als selbst ich befürchtet habe."Grund zur Sorge sieht Berberich ausgerechnet in einer App, dieFährrädern demnächst die Vorfahrt in den Innenstädten garantierensoll. Die GPS Daten der Smartphones der Fahrradfahrer werden in dervon Siemens entwickelten Sibike-App dazu benutzt, um die AmpelnFahrrad gerecht zu schalten. Auf dem Siemens Server werdenumfangreiche Bewegungsdaten der Nutzer gespeichert werden. "Selbstwenn ich Siemens gute Absichten unterstelle, derzeit ist anhand desAbgleichs von wenigen Merkmalen die Identifikation des einzelnenmöglich, so dann zukünftig auch ein genaues Bewegungsprofilfeststellbar."Alternativ schlägt Berberich vor, für alle Bürger eineverbindliche kostenlose Infrastruktur als Erweiterung des Smartphonesanzubieten, um mit anderen Verkehrsteilnehmern anonym zukommunizieren. Anonymität ist jedoch nur herzustellen, wenn alleProzesse wie Bestellen, Bezahlen und Kommunizieren über das gleichepersönliche digitale System erfolgen.Auch geht Berberich davon aus, dass autonomes Fahren über reineSensorik nicht sinnvoll ist. Alle Verkehrsteilnehmer, also auchFußgänger, müssen mit den Fahrzeugen direkt kommunizieren können. ImNovember 2016 hat Berberich die damalige VW Vorstandsfrau Dr.Hohmann-Dennhardt (ehemalige Verfassungsrichterin) zu dem ThemaDatenschutz als disruptives Geschäftsmodell angesprochen. MitHochdruck wurde die Idee durch die entsprechenden Stellen im Hause VWgejagt. Die Absage kam bereits im Dezember, dass: "sich ein solchesKonzept aufgrund der Komplexität der Anwendungsfälle undDatenverarbeitungen bei unseren Fahrzeugen nicht umsetzen ließe."Für Berberich ist die Antwort unverständlich. Er hat sich inseinem "Bauplan für die digitale Gesellschaft" intensiv mit denUmsetzungsmöglichkeiten beschäftigt. Wenn Dinge zu komplex werden,ist das ja gerade der Grund, sie auseinanderzunehmen und zudezentralisieren. Scheinbar will man an das Thema nicht ran. DerAnwender wird so zunehmend überfordert, wenn er sich als Fußgänger,Hundeführer, Fahrradfahrer, Autofahrer und Busfahrer mit jeweilseinem anderen System herumschlagen wird müssen. Das ist Komplexität.Zudem ist der Datensupergau so vorprogrammiert. Der Bürger wirdendgültig gläsern.Vor diesem Hintergrund sieht Berberich als einzige Chance zumErhalt der Demokratie, dass die Parteien das Grundrecht für jeden aufAnonymität im Internet in ihren Wahlprogrammen aufnehmen. Hierzu hater unter http://bit.ly/2n5p0cX eine Petition gestartet.Sie finden- Informationen zum Bauplan für die digitale Gesellschaft unterhttp://gisad.eu/der-bauplan/ .- das Global Institute for Structure relevance, Anonymisation andDecentralisation i.G. unter http://gisad.eu .- Das GISAD Grundsatzprogramm unter http://dl.gisad.eu/wg.pdf .- die aktuellen Blogartikel unter http://www.finders.de .- die Vita von Olaf Berberich unterhttps://www.xing.com/profile/Olaf_Berberich2 .Folgen Sie dem neuen GISAD Twitter Account unterhttps://twitter.com/Olaf_Berberich .Pressekontakt:Olaf BerberichInitiator Global Institute for Structure relevance, Anonymisation andDecentralisation47708 Krefeld, Postfach 100852Tel. 02151-3872601Web: http://gisad.euMail: vip@gisad.eu