Autoneum: Was wird das noch werden?

Autoneum, ein Unternehmen aus dem Markt "Auto Teile und Ausrüstung", notiert aktuell (Stand 22:52 Uhr) mit 106.5 CHF im Plus (+0.81 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist SIX Swiss Ex.

Unsere Analysten haben Autoneum nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Autoneum derzeit ein "Buy". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 95,84 CHF, womit der Kurs der Aktie (106,5 CHF) um +11,12 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Buy". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 100,19 CHF. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +6,3 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Buy"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Buy".

2. Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Autoneum anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 36,71 Punkten, was bedeutet, dass die Autoneum-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Demzufolge erhält sie ein "Hold"-Rating. Nun zum RSI25: Autoneum ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 40,79). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Hold"-Bewertung. Damit erhält Autoneum eine "Hold"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

3. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Autoneum aktuell 3,83. Damit ergibt sich eine positive Differenz von +1,37 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Automatische Komponenten". Autoneum bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Buy"-Bewertung.

