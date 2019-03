Autoneum: Kaufen, verkaufen oder halten?

Für die Aktie Autoneum aus dem Segment "Auto Teile und Ausrüstung" wird an der heimatlichen Börse SIX Swiss Ex am 05.03.2019, 06:14 Uhr, ein Kurs von 168,42 CHF geführt.

Unser Analystenteam hat Autoneum auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Autoneum-Aktie beträgt dieser aktuell 263,17 CHF. Der letzte Schlusskurs (168,423 CHF) liegt damit deutlich darunter (-36 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Autoneum somit eine "Sell"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Auch für diesen Wert (218,9 CHF) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-23,06 Prozent), somit erhält die Autoneum-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. In Summe wird Autoneum auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Sell"-Rating versehen.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Autoneum mit einer Rendite von -41,1 Prozent mehr als 44 Prozent darunter. Die "Automatische Komponenten"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -13,98 Prozent. Auch hier liegt Autoneum mit 27,12 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Autoneum für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Daher erhält Autoneum für diesen Faktor die Einschätzung "Hold". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist Autoneum insgesamt ein "Hold"-Wert.