Automotive digital: OEM Tier-1 IT-Lieferant UIM-Universal Interface Management GmbH feiert runden Geburtstag (FOTO)

Köln - Wesseling (ots) - Seit der Gründung hat der Kölner IT-Spezialist eineFührungsrolle unter den Anbietern für Datenmanagement und -prozesse übernommen.Grund genug, eine Zwischenbilanz zu ziehen.Gegründet von Ruben Wittlich und Dr. Slim Ben-Hassine zählt die UIM-UniversalInterface Management GmbH (UIM) mit Sitz in Wesseling bei Köln mittlerweile zuden Marktführern für IT-Plattformen und komplexe Digitalisierungsprojekte. Alsweltweiter Tier-1-Lieferant für die OEMs gestartet, werden diese Leistungen nunauch für namhafte Großkunden aus Industrie und Handel erfolgreich umgesetzt,Tendenz steigend.Regelmäßige Messungen bestätigen UIM eine weltweit hohe Kundenzufriedenheitdurch State-of-the-Art-Lösungen und exzellenten Service. Neben mehrfachenNominierungen zum "Preis des Mittelstands" spiegelt sich dasQualitätsbewusstsein aller Unternehmensbereiche zudem durch die Zertifizierungnach ISO 9001:2015 und ISO 27001:2013 wider, welche regelmäßig durch den TÜVRheinland geprüft und bestätigt wird.Auch als Arbeitgeber setzt UIM auf höchste Maßstäbe und so werden vonAngestellten und Auszubildenden etwa das freundliche Arbeitsklima, diefachspezifischen Weiterbildungsmöglichkeiten, das Umwelt - und Sozialbewusstseindes Unternehmens sowie die interessanten Kunden sehr positiv bewertet. DasUnternehmen hat bereits früh Verantwortung für die Ausbildung neuer Mitarbeiterübernommen: fünf Auszubildende haben zwischenzeitlich ihre Ausbildung bei UIMerfolgreich abgeschlossen. Zudem besteht eine Kooperation mit der HochschuleBonn Rhein-Sieg, durch die junge talentierte Studierende die Möglichkeiterhalten, praxisnahe IT-Projekte zu entwickeln und umzusetzen.Geschäftsführer Ruben Wittlich führt den Erfolg des Unternehmens vor allem aufzwei Faktoren zurück. "Neben technisch hervorragenden IT-Services liegt unserebesondere Stärke in unserer agilen, zielgerichteten und pragmatischenVorgehensweise zuerst in der Definitionsphase, dann in der Umsetzung sowiespäter im Betrieb der Applikationen und der dazu angebotenen Dienstleistungen(IT-Services)."Auch für die kommenden Jahre hat UIM Großes vor. "Wir wollen in einem gesundenTempo weiterwachsen, dabei unsere Position als Anbieter von B2B-Lösungen weiterausbauen und dabei stets den Fokus auf Kundenanforderung, Qualität,Serviceorientierung und zukunftssicheren Digitalisierungslösungen haben.", soGeschäftsführer Dr. Slim Ben-Hassine.Pressekontakt:Dr. Slim Ben-Hassine02236881180sbenhassine@uimservice.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/136692/4454436OTS: UIM-Universal Interface Management GmbHOriginal-Content von: UIM-Universal Interface Management GmbH, übermittelt durch news aktuell