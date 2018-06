Automotive-Studie: Vernetzung ist für Zulieferer Fluch und Segen zugleich

Köngen (ots) - Egal ob autonomes Fahren oder E-Mobilität, dieAutomobilbranche steht vor zahlreichen Herausforderungen. Dennochlaufen die Geschäfte bei den deutschen Automobilherstellern (OEMs)und ihren großen Zulieferern (Tier 1) nach wie vor gut. Wie eineaktuelle Umfrage der Unternehmensberatung Staufen unter deutschenWeltmarktführern zeigt, erzielen 58 Prozent dieser Unternehmenüberdurchschnittliche Renditen. Anders sieht es hingegen bei denmittelgroßen und kleinen Automobilzulieferern aus. Hier liegt nurrund jede dritte Firma in Sachen Rendite über dem Branchenschnitt."Wie unsere Studie weiter zeigt, versuchen die Zulieferer derzweiten und dritten Stufe massiv gegenzusteuern", sagt Dr. ThiloGreshake, Partner Automotive bei der Unternehmensberatung Staufen."So haben sich in dieser Gruppe 56 Prozent der Unternehmen nacheigener Aussage allein in den vergangenen drei Jahren sehr starkverändert, während dieser Wert bei den OEMs und Systemlieferanten nurbei gut 40 Prozent liegt."Der Grund: Hersteller und große Zulieferer müssen zwar in immerschnelleren Zyklen mit technologischen Innovationen beim Verbraucherpunkten, leiten diesen Druck aber meist direkt an ihre eng mit ihnenverzahnten Zulieferer weiter. In der Folge müssen diese Unternehmen,die meist nur über ein begrenztes Produktportfolio verfügen, inkurzer Zeit ihr gesamtes Geschäftsmodell aus der analogen in diedigitale Welt übertragen und dabei grundlegend neu aufstellen, umnicht vom Markt zu verschwinden.Doch es ist nicht allein der Druck, auch in der Welt der neuenTechnologien noch als Zulieferer gefragt zu sein, der besonders denmittelgroßen und kleineren Zulieferern zusetzt. So müssen dieseUnternehmen künftig auch ganz anders arbeiten, um aus einem analogenein Hightech-Produkt zu machen. "Gefragt ist eine viel stärkereZusammenarbeit mit viel mehr Partnern. Und dass dieser Partner zudemnicht unbedingt auf der Schwäbischen Alp, sondern im Sillicon Valleysitzt, macht die Sache nicht leichter", hat Automotive-ExperteGreshake beobachtet. "Die Vernetzung mit anderen - auchbranchenfremden - Unternehmen ist somit Fluch und Segen zugleich.Zwar können klassische Mittelständler von deren Know-how starkprofitieren, müssen aber parallel viel mehr Schnittstellen managen."Um diese Herausforderungen zu bewältigen, setzen 88 Prozent derbefragten Zulieferer auf die Verbesserung von Prozessen undOrganisationsstrukturen. 84 Prozent halten zudem die Qualifizierungvon Mitarbeitern und Führungskräften für zentral. "Führungskräftesind in diesen Zeiten der rasanten Veränderungen noch viel stärkergefordert als bisher. Sie müssen einerseits für Stabilität undEffizienz sorgen, gleichzeitig aber Unsicherheit und Innovationenmanagen. Sie müssen Macht abgeben und eine neue Rolle als Mentorfinden", erklärt Staufen-Berater Greshake. Kleiner Trost: Mit diesem Wandel des Führungsverhaltens tun sich laut der aktuellen Staufen-Studie nicht nur die typisch deutschen Mittelständler noch schwer, sondern auch die großen international aufgestellten Konzerne. 