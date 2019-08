Automotive Properties Real Estate Investment: Was muss ich hier unbedingt beachten?

Automotive Properties Real Estate Investment notiert aktuell (Stand 12:39 Uhr) mit 10.44 CAD mehr oder weniger gleich (-0.06 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Toronto.

Nach einem bewährten Schema haben wir Automotive Properties Real Estate Investment auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 29,99 liegt Automotive Properties Real Estate Investment über dem Branchendurchschnitt (39 Prozent). Die Branche "" weist einen Wert von 21,55 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet und erhält eine "Sell"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

2. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Automotive Properties Real Estate Investment weist derzeit eine Dividendenrendite von 7,69 % aus. Diese Rendite ist höher als der Branchendurchschnitt ("") von 4,22 %. Mit einer Differenz von lediglich 3,48 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Buy" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

3. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Automotive Properties Real Estate Investment als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 4 Buy, 1 Hold, 0 Sell. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Automotive Properties Real Estate Investment-Wertpapier aus dem letzten Monat "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 11,31 CAD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 8,25 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 10,45 CAD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".