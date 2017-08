Automotive Edge Computing Consortium / Ericsson gründet gemeinsam mit weiteren Technologie- und Industrieunternehmen Konsortium für Automotive Big Data

Düsseldorf (ots) - Gemeinsam mit der DENSO Corporation, der IntelCorporation, der Nippon Telegraph and Telephone Corporation (NTT),NTT DOCOMO, INC., dem Toyota InfoTechnology Center Co., Ltd. und derToyota Motor Corporation gründet Ericsson das Automotive EdgeComputing Consortium. Ziel der Arbeitsgemeinschaft ist es, eine Netz-und Recheninfrastruktur für den Datenaustausch mit vernetztenFahrzeugen zu schaffen. Dadurch sollen Funktionen wie intelligentesFahren und die Erstellung von Echtzeit-Kartenmaterial möglich werden."Wir freuen uns sehr, dass wir gemeinsam mit denPartnerunternehmen eine so breite Expertise im Konsortium vereinenkönnen, um die Entwicklung von vernetzten Fahrzeugen voranzutreiben",erklärt Stefan Koetz, Vorsitzender der Geschäftsführung der EricssonGmbH. "Die Digitalisierung im Bereich "Automotive" bietet derInformations- und Kommunikationstechnologie-Branche neueUmsatzpotentiale. Allein im Feld "Connected Services" sind bis 202614,6 Milliarden zusätzliche Umsätze in Deutschland möglich. DiesemTrend tragen wir mit unserem Engagement in verschiedenen Projektenwie dem Automotive Edge Computing Consortium oder auch dem inDeutschland aktiven 5G-ConnectedMobility-Konsortium Rechnung."Das Automotive Edge Computing Consortium konzentriert sichzunächst auf eine optimierte Netzgestaltung mit erhöhtenNetzkapazitäten durch Edge-Computing. Auf diese Weise sollen großeDatenmengen effizient zwischen Fahrzeugen und der Cloud übertragenwerden. Weitere Ziele sind die Definition von Anforderungen und dieEntwicklung von Anwendungsbeispielen für den Einsatz von mobilenEndgeräten im Fahrzeug. Darüber hinaus fördert das Konsortium auchdie Entwicklung von Best Practices für den Ansatz "Distributed /Layered Computing", bei dem unter anderem die Rechenleistungdezentralisiert wird.Das Datenvolumen, das zwischen Fahrzeugen und der Cloud übertragenwird, steigt Schätzungen zufolge bis zum Jahr 2025 auf zehn Exabytespro Monat an. Das sind etwa 10.000 Mal mehr als heute. Dieser Trenderfordert neue Architekturen für die Netz- und Recheninfrastruktur.Sie müssen verteilte Ressourcen und Speicherkapazitäten unterstützenund mit bestehenden lokalen und internationalen Standards kompatibelsein. Dafür ist die Zusammenarbeit von Industriepartnern einewichtige Grundlage.Über 5G-ConnectedMobilityBereits Ende 2016 initiierte Ericsson das Projekt5G-ConnectedMobility. Auf dem "Digitalen Testfeld Autobahn" betreibenEricsson und die Projektpartner eine dedizierte Netzinfrastruktur inrealer Anwendungsumgebung, um insbesondere Tests in den BereichenFahrzeug-zu-Fahrzeug, Fahrzeug-zu-Infrastruktur und Digitalisierungder Eisenbahninfrastruktur mit 5G-Technologie durchzuführen. DieTeststrecke umfasst einen rund 30 Kilometer langen Bereich derBundesautobahn A9 sowie der Bahnschnellfahrstrecke zwischen denAnschlussstellen Nürnberg-Feucht und Greding in Bayern. WeitereMitglieder des 5G-ConnectedMobility-Konsortiums sind die BMW Group,die Deutsche Bahn, die Mobilfunkanbieter Deutsche Telekom, TelefónicaDeutschland und Vodafone, das 5G Lab Germany an der TU Dresden sowiedie Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) und die Bundesnetzagentur(BNetzA). Weitere Informationen unter: www.5G-ConnectedMobility.comÜber EricssonEricsson ist Weltmarktführer auf dem Gebiet derKommunikationstechnologie und -dienstleistungen mit Firmenzentrale inStockholm, Schweden. 40 Prozent des weltweiten Mobilfunkverkehrswerden über Netztechnik von Ericsson abgewickelt. Mit innovativenLösungen und Dienstleistungen arbeitet Ericsson an der Vision einervernetzten Zukunft, in der jeder Einzelne und jede Branche sein / ihrvolles Potenzial ausschöpfen kann.Das 1876 gegründete Unternehmen beschäftigt weltweit rund 111.000Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und arbeitet mit Kunden in 180Ländern zusammen. 2016 erwirtschaftete Ericsson einen Umsatz von 23,5Mrd. EUR (222,6 Milliarden SEK). Ericsson ist an der NASDAQ OMX inStockholm und der NASDAQ in New York gelistet.In Deutschland beschäftigt Ericsson 2.000 Mitarbeiter an 11Standorten - darunter rund 950 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter imBereich Forschung und Entwicklung (F&E). Der Hauptsitz istDüsseldorf.Pressekontakt Ericsson GmbH:Martin Ostermeier- Leiter Externe Kommunikation Deutschland -Prinzenallee 21, 40549 DüsseldorfTel: +49 (0) 211 534 1157eMail: ericsson.presse@ericsson.comTwitter: https://twitter.com/Ericsson_GmbHWebsite: www.ericsson.comOriginal-Content von: Ericsson GmbH, übermittelt durch news aktuell