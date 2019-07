Hanau (ots) -Wenn es um die Mobilität von morgen geht, überzeugt derReifenhersteller Goodyear jedes Jahr mit neuen, kreativen Konzeptenfür den Reifen der Zukunft. Das findet auch die hochkarätig besetzteJury des Projekts AutomotiveINNOVATIONS Awards 2019, eine gemeinsameAuszeichnung des Center of Automotive Management (CAM) und derWirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC. Das CAM hat fürdas Jahr 2018/19 insgesamt 1.329 Produktneuerungen von 30internationalen Automobilkonzernen mit rund 90 Marken nachquantitativen und qualitativen Kriterien systematisch bewertet. Mitdem futuristischen Photosynthese-Reifen "Oxygene", Goodyears Visionfür eine saubere Mobilitätslösung in den Städten von morgen, wähltdie Jury den internationalen Reifenhersteller auf Rang eins in derKategorie Zulieferer für Chassis, Karosserie und Exterieur. Goodyearnahm den prestigeträchtigen Award jüngst im Rahmen derPreisverleihung entgegen. "Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung!Reifen sind schon heute viel mehr als nur rund und schwarz. Alseinzige physische Schnittstelle des Fahrzeugs zur Fahrbahn werden siein der mobilen Welt von morgen, die auf Konnektivität undInformationsaustausch beruht, eine wichtige Rolle spielen. Der Awardwürdigt die Innovationskraft unseres Unternehmens und ich bedankemich beim ganzen Goodyear Team für die herausragende Leistung!", sagtJürgen Titz, Vorsitzender der Geschäftsführung D-A-CH bei Goodyear.Saubere Mobilität in den Städten von morgenDer Clou des Konzeptreifens "Oxygene": In seiner Seitenwand wächstechtes Moos. Es soll dabei helfen, die Luft in den Städten von morgenzu reinigen - so die Vision von Goodyear. Hierfür verfügt der Oxygeneüber eine offene Laufflächenstruktur, die Wasser von der Straßeaufnimmt und das Moos mit Feuchtigkeit versorgt. Durch Photosynthesewird Sauerstoff erzeugt. Saburo Miyabe, Chief Engineer bei Goodyearin Deutschland, rechnet vor: "Würden in einer Stadt, etwa derGroßraum Paris, rund 2,5 Millionen Autos mit dem Moos-Reifen fahren,würden pro Jahr etwa 3.000 Tonnen Sauerstoff produziert und 4.000Tonnen Kohlendioxid umgewandelt."Komfortable Mobilität in den Städten von morgenDer jüngste Konzeptreifen von Goodyear mit den Namen AERO sollDenkanstoß zur Lösung einer anderen Herausforderung der mobilen Weltvon morgen sein: die zunehmende Überlastung unserer Straßen in immergrößer werdenden Städten. Der Goodyear AERO löst dies mit einemmulti-modalen Tiltrotorkonzept. Es kann als ein Antriebsstrang dienenund Kräfte in gewohnter Richtung auf und von der Straße übertragen -d.h. für Schub nach vorne sorgen. Es kann darüber hinaus als Antriebin der Luft dienen und für Schub nach oben sorgen. Mit dem passendenAuto hätten die Pendler von morgen die Möglichkeit, auf ihrer Fahrtnahtlos von der Straße in die Luft zu wechseln."Innovative Lösungen für die Mobilität von morgen werdenkollaborativ von Experten aus verschiedenen Branchen entwickelt. Wirbei Goodyear sitzen hier mit am Tisch. Unsere Konzepte machengreifbar, was innovative Reifentechnologien in diesem Zusammenhangleisten können. Auch wenn sie reine Konzepte sind - einzelneEigenschaften wie etwa Intelligenz im Reifen oder einenicht-pneumatische Struktur sind bereits heute Realität. AndereEigenschaften könnten wiederum in Zukunft zum Denkanstoß für neueProdukte werden", sagt Titz abschließend.Dabei schaut Goodyear auf mehr als 120 JahreEntwicklungsgeschichte zurück. Seit 1898 macht der Hersteller mitseinen Premium-Produkten und Services innovative Formen von Mobilitätmöglich, etwa einen Landgeschwindigkeitsrekord: 1965 wurde aufGoodyear Reifen die magische Grenze von 600 Meilen (rund 966Kilometer) pro Stunde gebrochen. Die Pneus des Herstellers warenzudem 1971 die ersten Reifen auf dem Mond, und 1997 konnte Goodyearals erster Reifenkonzern auf stolze 350 Grand-Prix-Rennen in derFormel 1 verweisen, die auf Pneus aus dem eigenen Haus gewonnenwurden.Eine separate digitale Pressemappe zur Reifentechnologie desOxygene steht auf dem Presseportal (https://news.goodyear.eu/) zumDownload bereit. Direkter Link: https://bit.ly/2Twt5abEine separate digitale Pressemappe zur Reifentechnologie des AEROsteht auf dem Presseportal (https://news.goodyear.eu/) Downloadbereit. Direkter Link: https://bit.ly/2EM8mGZWeitere Fotos von der Preisverleihung stehen unter folgendem Linkbereit: https://bit.ly/2LfscPAÜber GoodyearGoodyear ist einer der größten Reifenhersteller weltweit. DerKonzern beschäftigt rund 64.000 Mitarbeiter und stellt seine Produktean 47 Standorten in 21 Ländern her. In den Forschungs- und
Entwicklungszentren in Akron (Ohio), in Colmar-Berg (Luxemburg) sowie
in Hanau (Deutschland) werden modernste Produkte und Dienstleistungen
entwickelt, die neue Technologie- und Leistungsstandards in der
Industrie setzen.