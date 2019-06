Automobilstudie 2019: Kunden offen gegenüber Fahrzeugkauf online - Händler bleibt aber wichtigste Anlaufstelle

Köln (ots) - Eine deutsche Studie zum Thema Automobile zeigt:Händler und Preis spielen beim Autokauf eine große Rolle, Design undVerarbeitung sind kaum relevant. Autowerbung wird kritisch gesehen,aber Rabatte erzielen einen positiven Effekt.Wie und wo informieren sich Endkonsumenten, wenn sie einenAutokauf planen? Erste Anlaufstelle sind noch knapp die Händler einesHerstellers (56 Prozent), jedoch dicht gefolgt von Online-Portalenwie mobile.de (55 Prozent). Beim Fahrzeugkauf selbst würden sichallerdings immer noch 76 Prozent der Autonutzer für den Händler einesHerstellers entscheiden. Das sind einige der Ergebnisse derAutomobilstudie 2019* der globalen Strategie- und MarketingberatungSimon-Kucher & Partners.Preis entscheidender Faktor beim AutokaufAntoine Weill, Partner in der globalen Automotive Practice beiSimon-Kucher, sagt: "Der Ankaufspreis ist bedeutend wichtiger als derWiederverkaufswert sowie Wartungs- und Reparaturkosten, obwohl dieseim Laufe des Lebenszyklus vergleichsweise mehr Kosten verursachen.Abgesehen von den preisbezogenen Kaufkriterien, sind Sicherheit undVerbrauch besonders relevant, auf Design und Verarbeitung wirdhingegen deutlich weniger wert gelegt." 70 Prozent der Befragtenentscheiden sich beim Autokauf für einen Benziner, aber auchalternative Antriebe wie Hybrid (40 Prozent) und Elektro (24 Prozent)sind stark im Kommen.Begrenztes Vertrauen in Autowerbung - Rabatte aber attraktivEin weiteres Ergebnis der Studie: 41 Prozent der Endkonsumentenhalten die Preisangaben in Autowerbungen für nicht transparent undverständlich. 42 Prozent wissen auch bereits im Voraus, welchen Preissie für ein neues Auto bezahlen werden, wenn sie den Händleraufsuchen. Gut die Hälfte der Endkonsumenten gehen davon aus, dasssie aufgrund der häufig eher intransparenten Darstellung der Preisein Werbeanzeigen mehr als angegeben für ein Auto bezahlen werden.Den höchsten Kaufdruck erzeugen Rabattaktionen mit 41 Prozent undAbwrackpämien mit 36 Prozent. "Rabatte werden von den Endkonsumentengrundsätzlich positiv aufgenommen, wobei nicht-monetäre Rabattehäufig ebenso beliebt sind", sagt Matthias Riemer, Director in derglobalen Automotive Practice bei Simon-Kucher. 84 Prozent derBefragten halten eine Garantieverlängerung für attraktiv, gefolgt vonder Mobilitätsgarantie (76 Prozent), einem Geld-Rabatt (68 Prozent)und einer Gratis Sonderausstattung (54 Prozent).*Über die Studie: Die Studie "Automobilstudie 2019 - DeutscherMarkt" wurde im Auftrag von Simon-Kucher & Partners im März 2019 inDeutschland durchgeführt. Dabei wurden knapp 1.100 Endkonsumenten zuaktuellen und klassischen Themen rund um Automobile und Mobilitätrepräsentativ befragt.Simon-Kucher & Partners, Strategy & Marketing Consultants: DieBeratungsarbeit von Simon-Kucher & Partners ist ganz auf TopLinePower® ausgerichtet. Laut mehrerer Studien unter deutschenTop-Managern (manager magazin, Wirtschaftswoche, brand eins) istSimon-Kucher bester Marketing- und Vertriebsberater und führend imBereich Pricing und Wertsteigerung. Die Unternehmensberatung ist mitrund 1.300 Mitarbeitern in 38 Büros weltweit vertreten.Pressekontakt:Julia Griep (Public Relations Manager)Tel: +49 221 36794 486E-Mail: julia.griep@simon-kucher.comOriginal-Content von: Simon-Kucher & Partners, übermittelt durch news aktuell